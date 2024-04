Galhardo marca, e Fortaleza vence o Trinidense no Paraguai na estreia da Sul-Americana

Foto: NORBERTO DUARTE / AFP Thiago Galhardo abriu o placar no triunfo tricolor

Atual vice-campeão, o Fortaleza estreou com vitória na Copa Sul-Americana. Na noite de ontem, o Tricolor do Pici derrotou o Sportivo Trinidense, do Paraguai, por 2 a 0, no estádio Defensores del Chaco, e assumiu a liderança do Grupo D, que tem como principal concorrente o Boca Junior — o clube argentino empatou fora de casa contra o Nacional de Potosí. O resultado também encerrou a sequência negativa de quatro jogos sem triunfos do Leão.



De olho na final do Campeonato Cearense, Vojvoda optou por escalar um time bem modificado em relação ao que atuou no Clássico-Rei da semana passada, pelo primeiro jogo da decisão estadual. Em contraponto às mudanças, o treinador tricolor manteve o esquema tático com três zagueiros, porém com mais alternativas ofensivas que não limitasse o setor criativo do time.

Um detalhe curioso é que a equipe que iniciou a partida no Paraguai era composta por mais jogadores estrangeiros (6) do que brasileiros (5). Entre os “gringos”, cinco eram argentinos: Brítez, Cardona, Pochettino, Machuca e Escobar. Kuscevic, chileno, completou a lista. Com a bola rolando, o Fortaleza não encontrou dificuldades e poderia ter ido ao vestiário com um placar elástico se não tivesse pecado tanto nas conclusões dos lances.



Com o Defensores del Chaco vazio, tendo em vista a pouca popularidade do Sportivo Trinidense, o clima do duelo ficou bem favorável para o Tricolor do Pici, sem qualquer tipo de pressão externa. A organização do time foi o ponto alto no primeiro tempo: dominou o clube paraguaio, teve volume no ataque e não sofreu atrás.



O gol de Thiago Galhardo, logo aos três minutos, seria um indicativo da superioridade do Leão. O tento, inclusive, foi especial. Em Assunção, o atacante completou a considerável marca de 100 jogos com a camisa do escrete vermelho-azul-e-branco e coroou o feito com bola na rede, algo que não fazia desde o dia 14 de fevereiro, quando marcou contra o River-PI, pelo Nordestão.



Com o controle das ações, o Fortaleza explorou bem a fragilidade tática do Trinidense, que cedeu diversos espaços em momentos de transição da equipe tricolor. A partir desta ideia, de pressionar o portador da bola e contra-atacar, que o Leão criou ótimas chances para fazer mais gols. As melhores foram protagonizadas por Machuca, Pochettino e Galhardo — estes dois últimos citados acertaram a trave.



Após o intervalo, porém, o rendimento do Fortaleza caiu abruptamente. A equipe do Pici se acomodou no campo defensivo e deixou de ter ímpeto para atacar o Trinidense. Naturalmente, os donos da casa ganharam território, elevaram a confiança e passaram a circular com perigo na intermediária tricolor. A expulsão de Escobar, pelo segundo amarelo, aos 36 minutos, aumentou a tensão na reta final.



O Trinidense, sem tanta qualidade com a bola no pé, apostou nas bolas alçadas na área do Fortaleza. Foram vários cruzamentos, mas a maioria dos duelos foram vencidos pelos defensores do Leão. Destaque, também, para João Ricardo. O alívio veio somente aos 46, quando Pikachu decretou a vitória marcando o segundo gol tricolor.

Sportivo Trinidense 0 x 2 Fortaleza



Sportivo Trinidense-PAR

4-4-2: Samudio; Benítez, Juan Vera, Gilberto Flores e Mendoza; Salcedo (De la Cruz), Rayer (Joel Román), Andrada (Delvalle) e Marcos Riveros; Castillo (Fernando Romero) e Óscar Gimenez (Alan Pereira). Téc: José Gabriel Arrúa

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Kuscevic, Brítez e Cardona; Yago Pikachu, Pedro Augusto (Sasha), Pochettino (Pedro Rocha), Kauan (Zé Welison) e Gonzalo Escobar; Thiago Galhardo (Bruno Pacheco) e Machuca (Hércules). Téc: Vojvoda

Local: Estádio Defensores del Chaco, em Assunção-PAR

Data: 3/4/2024

Árbitro: Francisco Gilabert-CHI

Assistentes: Alan Saldoval-CHI e Gabriel Ureta-CHI

Gols: 3min/1ºT - Thiago Galhardo e 46min/2ºT - Yago Pikachu

Cartões amarelos: César Benítez e Mendoza (TRI); Brítez e Escobar (FOR)

Cartão vermelho: Escobar (FOR)