PM de Pernambuco recomenda portões fechados para partida entre Sport x Ceará

Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Torcida do Sport no jogo Sport x Fortaleza, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Brasil 2024

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio de ofício enviado à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ontem, se manifestou favorável à decisão de que o jogo entre Sport e Ceará, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, seja realizado com portões fechados.

A entidade de segurança do Estado de Pernambuco entende a medida como necessária para a “absoluta segurança” da partida. O posicionamento da PMPE surge após o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) ter dado o prazo de 24 horas para os envolvidos na realização do evento se manifestarem sobre a segurança da partida.

Sobre a manifestação da PMPE, a Federação Cearense de Futebol (FCF) classifica o ato como uma vitória na proteção de seus filiados. Na última segunda-feira, 1º, a FCF havia solicitado ao STJD a mudança do local da partida para fora do estado de Pernambuco, ou que fosse realizada com portões fechados. No dia seguinte, o Ceará manifestou apoio ao pedido da FCF, alegando defender a segurança dos jogadores, staff e torcedores.

Ainda argumentando sobre a segurança dos clubes filiados, a FCF solicitou que o efeito suspensivo da punição de oito jogos com portões fechados do Sport fosse revogado. O clube pernambucano foi punido após o ataque ao ônibus do Fortaleza, no último dia 22 de fevereiro.

A entidade máxima do futebol cearense desejava que o duelo fosse transferido de Pernambuco e fosse disputado em João Pessoa (PB) ou Natal (RN).

A partida entre Sport e Ceará ocorre pelas quartas de final da Copa do Nordeste e está prevista para acontecer na próxima quarta-feira, 10, com horário e local a serem confirmados pela CBF.