Vitória na Sul-Americana pode ser injeção de ânimo para o Fortaleza na final do Estadual

Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC Kuscevic se firmou como titular na zaga do Leão

A desafiadora semana teve um início positivo para o Fortaleza. Em meio à forte pressão pelos maus resultados e o desempenho ruim nos jogos, o Tricolor do Pici viajou para o Paraguai sob a expectativa de estrear bem na Copa Sul-Americana e, consequentemente, ter uma injeção de ânimo visando a final do Campeonato Cearense, amanhã.

Diante do Sportivo Trinidense-PAR, o Fortaleza alcançou o objetivo e conquistou uma importante vitória por 2 a 0, no Defensores del Chaco, em Assunção. Vojvoda, de forma estratégica, optou por poupar grande parte dos jogadores que iniciaram o primeiro jogo da final estadual — alguns entraram no decorrer do confronto. Um indicativo de que o treinador argentino deve repetir a base da escalação que empatou sem gols com o Ceará.

“Temos que construir uma boa campanha. Sabemos que não se chega à final só falando, mas conseguindo pontos e fazendo partida a partida. Precisamos recuperar forças e manter a cabeça bem focada porque temos uma partida importante no sábado e logo voltamos a essa competição”, comentou Vojvoda em entrevista coletiva.

O triunfo no Paraguai, embora importante pelo resultado, não foi construído com uma atuação sólida da equipe. A inconstância do Fortaleza em 2024, que oscila entre bons e péssimos momentos em uma mesma partida, mais uma vez foi a tônica no duelo contra o Trinidense. O Leão fez um primeiro tempo de ampla superioridade, mas desmoronou na segunda etapa e sofreu pressão.

Este, inclusive, é o maior desafio para Vojvoda no curto período de preparação que terá para o Clássico-Rei decisivo: tornar o Fortaleza um time equilibrado e consistente. O esquema tático tem ligação direta com isso, atrelado, claro, ao desempenho individual dos jogadores — que tem sido um outro ponto de preocupação. No jogo de ida, surpreendeu ao retomar a ideia de três zagueiros, mas limitou ofensivamente a equipe pelas decisões em outros setores.

Na prática, montou uma linha de cinco à frente do gol de João Ricardo e três volantes no meio-campo, isolando Moisés e Lucero no ataque. Um único chute certo no gol durante toda a partida. É pouco para o elenco e investimento que o clube tem nesta temporada. Em contraponto, conseguiu “travar” o time do Vovô e também não sofreu tanto na defesa.

Não há muito tempo para os ajustes e, mais do que nunca, o fator emocional pode fazer a diferença. Por isso, vencer no Paraguai foi tão importante para o contexto atual do Leão, que busca um inédito hexa do Cearense. Diante da longa viagem ao Paraguai, o elenco se reapresenta hoje, às 16h40min, no Centro de Excelência Alcides Santos, para realizar o único treino antes do duelo contra o Ceará.