Sem tempo para lamentar vice estadual, Fortaleza já pensa em Sula e Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Treinador falou sobre o revés do Leão na final do Cearense

Assim como ocorreu na decisão da Copa Sul-Americana em 2023, diante da LDU, do Equador, mais uma vez o Fortaleza deixou um feito inédito escapar nas penalidades. Desta vez, frente ao rival Ceará, o Tricolor foi derrotado e acabou não chegando ao hexacampeonato estadual.

Mesmo com mais esse abalo, em um intervalo de menos de seis meses, o Leão do Pici não terá muito tempo para lamentar a perda da taça local: a temporada de 2024 ainda reserva Série A, Sul-Americana, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Na competição continental, por sinal, o escrete vermelho-azul-e-branco já entra em campo na próxima quarta-feira, 10, diante do Nacional de Potosí-BOL, pela segunda rodada do torneio, na Arena Castelão, às 19 horas.

No Brasileirão, a bola começa a rolar no sábado, 13, às 21h30min, contra o São Paulo, no Morumbis, na estreia da competição. Dentro do Pici, o discurso já é de virar a chave e focar nos outros objetivos do ano.

No Nordestão, os comandados de Vojvoda enfrentarão o Altos-PI, pelas quartas de final, no próximo dia 20. Já na Copa do Brasil, o Leão espera o sorteio para conhecer seu adversário na terceira fase.

O lateral-direito e capitão do Tinga, em desabafo nas redes sociais lamentando o revés na decisão estadual, afirmou que o time almeja feitos ainda maiores ao decorrer do ano.

“As coisas não aconteceram como queríamos. Fica a tristeza de não conquistar o objetivo, ainda mais eu. Conheço o manto que visto e o amor que tenho por esse clube é infinito. Sou forte como um leão e lutarei bravamente para dar alegria à nação. Tem algo muito maior que está por vir. Confio, acredito e lutarei por isso”, disse o camisa 2.

Juan Pablo Vojvoda, técnico leonino, corroborou com as palavras de seu capitão. Em entrevista coletiva após o Clássico-Rei, o argentino ressaltou a importância de seguir trabalhando, já visando os próximos torneios.

“Vamos continuar trabalhando, está no passado (a derrota), nossa cabeça tem que estar em quarta-feira, em jogar competições internacionais como Sul-Americana. Agora vamos sofrer essa noite e amanhã vamos levantar com mais força, porque o ano ainda tem muitas competições pela frente”, pontuou.

Além disso, o comandante exaltou o seu grupo de jogadores, pontuando a disposição dos atletas na finais. “Temos um grupo forte, eu estou forte. Perdemos nos pênaltis, jogamos a final que eu pedi para os jogadores, finais muito disputadas e com muita raça das duas equipes. Muita luta e pouco futebol, mas se vive desse jeito. Agora já pensamos no futuro”, ponderou.