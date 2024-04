Após vice estadual, Fortaleza mira reação e resposta imediata na Sul-Americana

Foto: Lucas Emanuel/FCF Marinho foi titular no ataque do Leão na decisão estadual

O clima em torno do Fortaleza tem sido de cobranças, principalmente após não conquistar o hexacampeonato cearense com a derrota para o Ceará, maior rival, no último sábado, 6, em disputa de pênaltis.

O vice-campeonato estadual, na realidade, foi apenas o estopim para as críticas e insatisfação da torcida com início de temporada do Tricolor do Pici. Em 2024, o time comandado por Vojvoda realizou 20 jogos e acumulou oito vitórias, oito empates e quatro derrotas.

O aproveitamento menor do que 50% é apenas uma amostra do desempenho irregular apresentado pela equipe nas primeiras competições do ano — Copa do Nordeste, Copa do Brasil e Campeonato Cearense —, em que, na maioria das vezes, enfrentou times de nível técnico inferior.

Os números vão além quando analisados mais afundo. Na atual temporada, o Leão ainda não venceu nenhum clube das três principais divisões do Brasil (Séries A, B e C), como Ceará, Ferroviário, Sport, CRB e Vitória — alguns dos adversários neste ano.

E se dentro de campo o elenco tem deixado a desejar, fora dele outras polêmicas surgem no Centro de Excelência Alcides Santos. No último domingo, 7, um dia após a perda do título estadual, o lateral-esquerdo Thauan Lara, que disputou apenas um jogo, foi devolvido ao seu clube de origem, o Internacional, após realizar uma live nas redes sociais ao som de funk.

Frente a estes pontos negativos, o Fortaleza tem de dar uma resposta imediata dentro de campo. Com o Campeonato Brasileiro batendo à porta e a Copa Sul-Americana em andamento, o time de Vojvoda vê nesta novas competições uma oportunidade para mudar o rumo de sua temporada.

A partida de amanhã, contra o Nacional Potosí-BOL, às 19 horas, na Arena Castelão, pelo torneio internacional, será a primeira oportunidade para o elenco tricolor mostrar que pode melhorar os números e, principalmente, o desempenho.

Uma vitória dentro de casa, resultado que manteria a liderança no Grupo D da Sul-Americana, seria o pontapé inicial para tentar iniciar uma mudança de fase. Para este desafio, o time se reapresentou ontem, no Pici, visando o confronto contra o time boliviano.

Além da busca por reação em campo, o Leão também busca se reforçar para a sequência da temporada, aproveitando a janela de transferências nacional, que está aberta até o próximo dia 19. O Tricolor tem negociação avançada com o meio-campista argentino Emmanuel Martínez, do América-MG. Os clubes trocam documentações e devem concretizar o acerto hoje.