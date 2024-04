Ceará toma gol nos acréscimos e é eliminado pelo Sport na Copa do Nordeste

Foto: Paulo Paiva/ Sport Recife Lateral-direito Raí Ramos e atacante Romarinho disputam lance no jogo Sport x Ceará, na Arena de Pernambuco, pela Copa do Nordeste 2024

Atual campeão da Copa do Nordeste, o Ceará deu adeus à competição na noite de ontem após ser derrotado pelo Sport por 2 a 1, na Arena de Pernambuco, em duelo válido pelas quartas de final. Com a eliminação, o Alvinegro de Porangabuçu passa a ter foco total na Série B do Campeonato Brasileiro, cuja estreia será diante do Goiás, na Arena Castelão, na próxima semana.

Sport x Ceará: o jogo

Como de costume, o clássico regional entre Sport e Ceará foi repleto de tensão. Os dois clubes, que já disputaram duas finais do Nordestão — com um título vencido para cada lado —, desta vez duelaram por uma vaga na semifinal do certame. A atmosfera dentro de campo, de fortes divididas e discussões constantes entre os jogadores, elevou o clima da partida.



Por ser duelo único, a vantagem de ter o mando de campo acaba sendo bem relevante. E o Sport soube aproveitar isso. Diante de um desorganizado Ceará, sobretudo no aspecto defensivo, em que cedeu diversos espaços pelo lado esquerdo do campo, o Leão da Ilha foi no embalo da pressão vinda da arquibancada e teve atuação superior no primeiro tempo.



Foram várias as infiltrações pela linha de fundo que geraram lances de perigo. No balanço, o Rubro-Negro carimbou a trave do Vovô duas vezes, além de ótimas intervenções do goleiro Richard, novamente em noite de alto nível.



O Ceará, sem tanta inspiração, viveu seu melhor recorte entre os 20 e 30 minutos da etapa inicial. Neste período, conseguiu ter o controle da posse da bola e empurrou o Sport contra sua grande área. Apesar desse bom momento, o Vovô não conseguiu criar nenhuma chance clara para marcar, à exceção de alguns lances situacionais.



Pelo contexto do jogo, o empate sem gols estava sendo positivo antes do intervalo para o Ceará, mas Felipinho, lateral do Sport, resolveu mudar esse roteiro. Aos 42, em sobra de bola, o jogador rubro-negro acertou um chute de rara felicidade: um verdadeiro golaço. Richard até tentou, mas não conseguiu evitar que a bola estufasse as redes.



No retorno para o segundo tempo, Mancini segurou a equipe por 15 minutos. Sem nenhuma amostra de que algo diferente aconteceria, o treinador do Vovô se movimentou e mexeu nas peças. Sacou Richardson e Mugni e colocou Recalde e Castilho. Taticamente, recuou Lourenço para atuar como primeiro volante. No ataque, tirou Aylon e botou Janderson. As mudanças surtiram efeito imediato.



Três minutos após as alterações, David Ricardo fez ótimo lançamento para Matheus Bahia, que avançou livre pela esquerda e cruzou rasteiro para o centro da grande área. Recalde surgiu entre os zagueiros e, de primeira, finalizou com categoria para empatar o duelo. O segundo gol do paraguaio com a camisa alvinegra na temporada.



O duelo, então, ficou aberto. As duas equipes, sem se convencer com o empate, alternaram avanços de perigo. O Alvinegro, por meio de transições em velocidade, teve ótimas situações para virar o jogo, mas pecou pelos erros na última bola — assistência ou finalização. O Sport, já sem a mesma intensidade de antes, tentou pressionar no “abafa” e foi efetivo.



Após uma sucessão de erros do Ceará no campo defensivo, o Sport aproveitou o espaço pelo lado direito e cruzou. Na marca do pênalti, Ortiz escorou a bola para Thyere, que livre de qualquer marcação e cara a cara com Richard, bateu cruzado. Gol que decretou a vitória do Leão da Ilha e a eliminação do Vovô.

Sport 2x1 Ceará

Sport

4-1-4-1: Caique França; Pedro Lima, Rafael Thyere, Luciano Castán e Felipinho; Felipe (Pedro Martins), Alan Ruiz, Lucas Lima (Tití Ortiz), Fabricio Domínguez (Barletta) e Romarinho (Pablo Dyego); Gustavo Coutinho (Zé Roberto). Téc: Mariano Soso

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson (Recalde), Mugni (Castilho) e Lourenço (Barceló); Erick Pulga, Aylon (Janderson) e Saulo Mineiro (Jean Irmer). Téc: Vagner Mancini

Local: Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata/PE

Data: 10/4/2024

Árbitro: Afro Rocha de Carvalho Filho/PB

Assistentes: Schumacher Marques Gomes/PB e Luis Filipe Gonçalves Correa/PB

Gols: 42min/1ºT - Felipinho e 46min/2ºT - Rafael Thyere (SPO); 18min/2ºT - Recalde (CEA)

Cartões amarelos: Pedro Lima e Luciano Castán (SPO); Matheus Felipe, Janderson, Matheus Bahia e David Ricardo (CEA)