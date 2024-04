Fortaleza goleia Nacional Potosí no Castelão e segue líder do Grupo D na Sul-Americana

Foto: Davi Rocha/Especial para O Povo Jogadores do Tricolor festejam gol

O Fortaleza venceu, na noite de ontem, o Nacional Potosí-BOL em jogo válido pela segunda rodada da Copa Sul-Americana. Com uma sonora goleada por 5 a 0 na Arena Castelão, o Leão do Pici manteve a liderança isolada no Grupo D da competição, com seis pontos.

Os gols foram marcados por Lucero (duas vezes), Hércules, Yago Pikachu e Machuca. Na partida, o Tricolor apresentou grande volume de jogo e furou, com facilidade, a tentativa de retranca inicial da equipe boliviana.

Fortaleza x Nacional Potosí: o jogo

A partida apresentou o que seria seu desenho tático desde o primeiro minuto. Jogando em casa e precisando recuperar a confiança após ser derrotado na final do Cearense, o Tricolor adotou uma postura ofensiva, mantendo rápidas transições quando necessário.

Por sua vez, o time boliviano tentava se defender, mas não conseguia encontrar os encaixes de marcação no meio de campo e via o Fortaleza criar chances à vontade e chegar com muitos jogadores ao campo de ataque.

Com 15 minutos, o Leão do Pici já havia aberto 2 a 0 no placar. O primeiro gol partiu de um belo chute de Hércules, um sem-pulo de fora da área após a bola sobrar em lance de escanteio. O forte chute que balançou as redes foi o primeiro tento anotado por Hércules desde que retornou de uma longa lesão ligamentar no joelho.

O segundo gol tricolor veio após um contra-ataque. Na primeira vez em que o Nacional Potosí acionou seu ataque, em um escanteio, o Leão conseguiu retomar a posse e saiu em velocidade. Lucero recebeu na frente e finalizou para defesa do goleiro. Na sobra, o argentino bateu com a perna esquerda e acertou o gol.

Aos 28, os dois nomes mais importantes da partida voltaram a aparecer. Hércules, autor do primeiro gol, fez um cruzamento da entrada da área que caiu perfeitamente na cabeça de Lucero, que acertou o cabeceio e anotou seu segundo tento no confronto.

O Fortaleza ainda balançou as redes mais uma vez na primeira etapa, com Yago Pikachu após passe de Lucero, mas houve impedimento no lance e o gol foi anulado. Contudo, o tento não fez falta para o ponta tricolor. Logo no primeiro ataque da segunda etapa, Machuca driblou três adversários e tocou para Pochettino, que cruzou para o camisa 22 balançar as redes novamente. Desta vez, gol legal.



Muito participativo no jogo, Imanol Machuca também conseguiu coroar sua atuação com um gol. Em mais uma jogada individual, o ponta argentino venceu o duelo com o lateral adversário e bateu forte de perna esquerda no alto do gol para balançar as redes.

Fortaleza 5x0 Nacional Potosí-BOL

Fortaleza

4-3-3: João Ricardo; Dudu, Brítez, Cardona e Bruno Pacheco (Tinga); Zé Welison (Luquinhas), Pochettino e Hércules (Lucas Sasha); Yago Pikachu (Marinho), Machuca e Lucero (Pedro Rocha). Téc: Vojvoda

Nacional Potosí-BOL

4-3-3: Mustafa; Baldomar, Maxi Ortiz, Restrepo e Leaños (Mancilla); Cristaldo, Jorge Andía e Diego Hoyos; Omar Duarte (Adrés Torrico), Martin Prost (William Álvarez) e Galindo (Gustavo Alles). Téc: Claudio Biaggio

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 10/04/2024

Árbitro: Augusto Aragon-EQU

Assistentes: Cristian Lescano-EQU e David Vacadela-EQU

Gols: 13min/1ºT - Hércules, 16 e 29min/1ºT - Lucero, 3min/2ºT - Yago Pikachu e 13min/2ºT - Machuca

Cartões amarelos: Hércules e Pedro Rocha (FOR)

Cartão Vermelho: Marinho (FOR)

Público e renda: 19.237 presentes/R$ 126.005,00