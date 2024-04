Fora de casa, Fortaleza BC encerra primeira fase do NBB diante do Cerrado

Foto: MATHEUS MARTINS MARANHAO/Brasília Basquete Carcalaion tenta vitória fora de casa

Após uma derrota amarga para o Brasília Basquete, último colocado no campeonato, o Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras hoje, às 17 horas, para enfrentar o Cerrado-DF, no ginásio Asceb, em Brasília (DF), pela última rodada da fase de classificação do NBB.

Na última quinta-feira, 11, o time comandado por Flávio Espiga deixou escapar uma vantagem que chegou a ser de 20 pontos ao final do primeiro tempo. No entanto, a derrota de virada por 69 a 68 para o lanterna não deve causar maiores problemas aos cearenses, que já têm vaga garantida nos playoffs deste ano.

Com vaga no mata-mata da competição, o Fortaleza BC chega para a última rodada na oitava colocação, posição que garante mando de quadra no primeiro confronto da próxima fase.

Para o Cerrado, adversário da vez, mesmo o resultado positivo não seria tão proveitoso em termos práticos no certame, já que não tem mais chances de classificação para os playoffs. Atual 17º colocado na tabela de 19 times, a equipe brasiliense vive um momento desanimador.

O clube candango chega para o confronto contra o Carcalaion com uma sequência de nove derrotas, tendo sido a última vitória diante do Brasília Basquete, quando venceu por 95 a 73.

O Cerrado protagoniza uma campanha de oito vitórias e 27 derrotas em 35 jogos, totalizando 22,9% de aproveitamento. Além da má fase enfrentada pelo último adversário da temporada regular, o Carcalaion chega para o jogo com a vantagem de já ter vencido o confronto do primeiro turno: 87 a 76 no CFO.

Em uma temporada de desempenho regular, o time de Flávio Espiga vai às quadras com o time titular, do qual os destaques são o armador Sebastian Orresta e os alas Eddy e Dexter McClanahan.