Matheus Bahia se firma como titular do Ceará e traz equilíbrio ao lado esquerdo

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Bahia é um dos destaques do Alvinegro

Se em anos anteriores o Ceará sofreu com problemas nas laterais, nesta temporada o cenário tem sido diferente. Além de Raí Ramos, em boa fase pela direita, o treinador Vagner Mancini também conta com o ótimo momento de Matheus Bahia pela esquerda. O camisa 79 se consolidou como titular absoluto do Alvinegro de Porangabuçu e vem sendo peça importante no esquema tático da equipe.

Ao todo, dos 18 jogos que o Ceará disputou na temporada, Matheus Bahia esteve em campo em 14 ocasiões. A consistência do lateral tem sido um ponto positivo neste início de trajetória com a camisa do Vovô, assim como o equilíbrio dentro de campo: ele consegue, de forma eficiente, ser um elo forte no ataque alvinegro, mas sem expor a defesa do time deixando “buracos”.

Ofensivamente, Mancini tem explorado bem as características de Matheus Bahia e tornou o lado esquerdo do Vovô um perigo constante para o adversário durante os jogos. O lateral, que a todo instante sobe ao ataque, atua como um “pilar” para Erick Pulga, artilheiro do time no ano. Juntos, os dois alternam jogadas em profundidade, tabelas e cruzamentos para a área.

Em números, considerando todos os jogadores que disputaram o Campeonato Cearense de 2024, de acordo com o FootStats, Matheus Bahia e Erick Pulga figuram no top-3 dos maiores dribladores — o atacante em primeiro, com 11 fintas, enquanto o lateral é o terceiro, com seis. A capacidade para construir jogadas é um outro aspecto relevante do camisa 79.

Na final estadual diante do Fortaleza, o gol do Vovô surgiu a partir de uma assistência do atleta de 24 anos. No lance, logo aos três minutos do segundo tempo, Matheus Bahia, do campo de defesa do Ceará, deu ótimo passe para Saulo Mineiro por trás da linha defensiva do Leão. No confronto diante do Sport, pela Copa do Nordeste, o tento de Recalde também aconteceu com participação direta do lateral-esquerdo.

Defensivamente, Matheus Bahia tem tido desempenho satisfatório. Seguro, o lateral vem se destacando pela boa capacidade de desarme. No Estadual, inclusive, liderou o fundamento no torneio com dez roubadas de bola, mesma quantidade de Raí Ramos e Kauan, do Fortaleza.

Na Copa do Nordeste, considerando somente os atletas do Vovô, os números do lateral foram ainda melhores: 11 desarmes e cinco interceptações, sendo o líder do clube em ambos os quesitos. Além disso, também se destacou nas bolas rebatidas, com 34, ficando atrás apenas dos zagueiros David Ricardo e Jonathan.

Matheus Bahia pelo Ceará em 2024:

Jogos: 14



Assistências: 3



Desarmes (Cearense e Nordestão): 21 (1º do Ceará)



Interceptações (Cearense e Nordestão): 7



Bolas rebatidas (Cearense e Nordestão): 59



Cruzamentos corretos (Cearense e Nordestão): 11 de 59 (18,6% de precisão)



Fonte: Footstats

Ceará divulga trajeto e programação de carreata em comemoração ao título estadual

O Ceará anunciou, na manhã de ontem, o trajeto e a programação para a carreata em comemoração ao 46º título estadual do clube, conquistado no último sábado, 6, diante do rival Fortaleza, em disputa de pênaltis.



O evento tem início previsto para as 9 horas de amanhã, saindo da Arena Castelão e rodando por vias importantes da cidade até chegar à sede do Vovô, localizada no estádio Carlos de Alencar Pinto, na avenida João Pessoa.

Como em outras carreatas do Alvinegro, esta contará com a presença do mascote do Vovô e as Vovozetes, líderes de torcida do clube. A participação de atletas ou do técnico Vagner Mancini ainda não está confirmada. Na sede, a banda Pagode do TF será a atração musical para o entretenimento dos torcedores que decidirem festejar no local.