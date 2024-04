Com Kayzer e Martínez, Fortaleza inicia preparação para jogo diante do Cruzeiro

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Técnico Vojvoda conversa com jogadores em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos, no Pici

O dia de ontem do Fortaleza foi marcada por retornos. Após vencer o São Paulo no Morumbis, no último sábado, 13, pela estreia do Campeonato Brasileiro, o elenco do Leão se reapresentou no período da tarde no Centro de Excelência Alcides Santos.

Além dos atletas que já fazem parte do escrete tricolor, somaram-se ao plantel o atacante Renato Kayzer, que retornou ao clube após breve passagem no Criciúma, e o meio-campista argentino Emmanuel Martínez, ex-América-MG — este último está treinando com o grupo desde o fim de semana. Nos próximos dias, o clube ainda deve oficializar a contratação do lateral-esquerdo cearense Felipe Jonatan, que estava no Santos.

O clube já regularizou Kayzer no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e se prepara para inscrever também o argentino para poder contar com os dois jogadores na próxima rodada do Brasileirão, que ocorre amanhã, quando o Leão receberá o Cruzeiro na Arena Castelão, às 20 horas.

O centroavante retorna ao Pici depois de defender o Criciúma e se torna outra opção para o comando de ataque do Fortaleza, que, após a saída de Thiago Galhardo, contava apenas com Lucero para a posição. Já Martínez pode exercer mais de uma função no meio-campo e deve brigar pela titularidade com nomes como Zé Welison, Hércules e Kauan.

Por outro lado, o elenco comando por Juan Pablo Vojvoda também pode ter novas saídas. Apesar de retornar para Fortaleza depois do duelo em solo paulista, o lateral-esquerdo argentino Gonzalo Escobar deve ir para o Santos nos próximos dias. De acordo com o setorista da Rádio O POVO CBN, Miguel Júnior, o atleta voltou para a Capital apenas para finalizar trâmites da mudança.

O meia Calebe e o zagueiro Tomás Cardona também devem ficar fora do embate diante da Raposa. O camisa 10 se recupera de edema muscular na coxa esquerda, enquanto o camisa 25 sente um desconforto muscular na coxa direita. Pelo pouco tempo entre os confrontos, os atletas ainda não terão se recuperado. O volante Matheus Rossetto, atualmente no período de transição após edema na região posterior na coxa esquerda, é dúvida.

Diante do Cruzeiro, o Fortaleza vai em busca de manter um bom aproveitamento na competição após iniciar com vitória e também vai tentar quebrar um tabu: vencer o Cruzeiro na Arena Castelão, o que não ocorre desde 2019, quando o Tricolor ganhou por 2 a 1.

Após hiato pela presença do time mineiro na Série B, as equipes voltaram a se enfrentar no Gigante da Boa Vista em 2023, e os visitantes levaram a melhor, com triunfo por 1 a 0.

Auxiliar e analista da seleção virão ao Castelão assistir a Fortaleza x Cruzeiro

O duelo entre Fortaleza e Cruzeiro, amanhã, às 20 horas, na Arena Castelão, pela segunda rodada da Série A, terá a presença de dois membros da comissão técnica da seleção brasileira no estádio: o auxiliar técnico Pedro Sotero e o analista de desempenho Guilherme Lyra.

Desde a semana passada, o estafe da Amarelinha passou a percorrer as arenas brasileiras para observar jogadores das 20 equipes da elite nacional — partidas da Libertadores e da Sul-Americana também estão na lista, além do Campeonato Brasileiro.

"Esse projeto nos foi passado pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, como uma diretriz e faz parte do planejamento do Departamento de Seleções. Além de observar os atletas, queremos aproximar cada vez mais a nossa Seleção dos clubes brasileiros, que são na essência a raiz do nosso futebol", afirmou Rodrigo Caetano, coordenador executivo geral das seleções masculinas.

Leia mais Galhardo se despede do Fortaleza e cita ciclo especial e inesquecível no clube

"A intenção é aproximar ainda mais o trabalho da nossa Seleção com os clubes brasileiros. Já estamos falando com os profissionais dessas equipes de cada área. Queremos ter algo mais direto com cada clube. Queremos ter uma sintonia fina para quando convocarmos o atleta, sabermos muita informação daquele profissional", explicou o técnico Dorival Júnior.

Pedro Sotero integra a equipe de trabalho de Dorival desde o Ceará, em 2022. Depois disso, acompanhou o técnico em Flamengo, São Paulo e agora na seleção.

Sotero, que era analista de desempenho e virou auxiliar, é um dos seis profissionais ex-Ceará na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Também já passaram por Porangabuçu o auxiliar Lucas Silvestre (filho do treinador), o preparador físico Celso Rezende, o supervisor Sérgio Dimas e o analista de desempenho João Marcos, além do próprio Dorival.

Já Guilherme Lyra era profissional do Tricolor do Morumbi, onde Dorival estava antes de assumir o time canarinho, no início deste ano, e foi convidado pelo treinador para trabalhar na Amarelinha.