Fortaleza cede empate no fim e fica no 1 a 1 com Cruzeiro pela 2ª rodada da Série A

Foto: AURÉLIO ALVES Brítez e Rafa Silva disputam lance no duelo entre Leão e Raposa

Após sair na frente do placar no primeiro tempo, o Fortaleza sofreu o empate aos 43 minutos da etapa final e ficou em igualdade com o Cruzeiro, na noite de ontem, na Arena Castelão, em duelo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Leão se manteve invicto neste início do torneio e segue no G-6 da tabela de classificação.

Como é de costume neste longevo trabalho à frente do Fortaleza, Vojvoda vem implementando uma nova forma do escrete vermelho-azul-e-branco se portar taticamente em campo. A ideia, voltada em ter um time mais compacto, com menos posse de bola e de muita força nas transições em velocidade. Este modelo tem sido um padrão recente.

Ontem não foi diferente. Com linhas em bloco médio, o Tricolor do Pici a posse à Raposa, mas sem permitir um conforto na troca de passes e articulações. Pelo contrário, o modelo de jogo, apesar de naturalmente reativo, faz parte da estratégia de pressionar o portador da bola na zona central do campo e, a partir do desarme, contra-atacar e aproveitar a vulnerabilidade do rival.

Em meio a alguns sustos — uma delas interceptada por uma ótima defesa de João Ricardo —, o saldo dos 45 minutos foi positivo para o Fortaleza. Abriu o placar logo aos 18 minutos, em um lindo chute de Hércules de fora da área, e conseguiu controlar as ações do clube mineiro na maior parte do tempo. A equipe cearense, entretanto, não conseguiu manter o padrão para a etapa final e caiu vertiginosamente de rendimento.

Na volta do intervalo, o Tricolor do Pici perdeu força ofensiva, recuou demais e, consequentemente, este cenário elevou a confiança do Cruzeiro. O lado esquerdo da defesa do Leão acabou sendo um dos principais problemas do time, lacuna que foi bem explorada pelos visitantes ao longo de todo o segundo tempo. A tônica do jogo, com a Raposa a todo instante rondando a intermediária, não era um bom indicativo.

Não fosse pela noite inspirada do goleiro João Ricardo, que fez pelo menos três “milagres” nos 45 minutos finais, o resultado poderia ter sido indigesto para o Fortaleza. O arqueiro tentou, mas não conseguiu evitar o empate. Já aos 43 minutos, Marlon fez jogada individual pela direita, entrou com facilidade na linha de fundo e cruzou para trás. A bola sobrou na marca do pênalti para Vital, que não desperdiçou.

Vale ressaltar que dois minutos antes do gol do Cruzeiro, o volante Lucas Romero recebeu o segundo cartão amarelo após carrinho em Renato Kayzer e foi expulso do jogo. O Tricolor, que tinha a vantagem no placar e em número de jogadores, não conseguiu segurar o resultado. De qualquer forma, o Leão inicia a Série A com quatro pontos somados e 66,6% de aproveitamento.

"Não é nem questão de relaxamento. Um detalhe e aconteceu o gol. O jogo estava controlado, estava nas nossas mãos, mas perdemos dois pontos. Tinha tudo para ter a vitória. Lance de detalhe, de pouca sorte. É início de campeonato, importante também somar”, disse João Ricardo na saída do campo.

Fortaleza 1x1 Cruzeiro

Fortaleza

4-4-2: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Zé Welison (Pedro Augusto), Hércules, Pochettino (Sasha); Yago Pikachu (Marinho), Machuca (Moisés) e Lucero (Renato Kayzer). Téc: Vojvoda

Cruzeiro

4-3-3: Anderson; William, Neris (Robert), João Marcelo e Marlon; Ramiro (Gabriel Veron), Lucas Romero e Lucas Silva (Matheus Vital); Rafa Silva (Rafael Elias), Matheus Pereira e Arthur Gomes (Barreal). Téc: Fernando Seabra

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 17/4/2024

Árbitro: Bruno Mota Correia/RJ

Assistentes: Leone Carvalho Rocha/GO e Carlos Henrique Alves de Lima Filho/RJ

Gols: 18min/1ºT - Hércules (FOR); 43min/2ºT - Matheus Vital (CRU)

Cartões amarelos: Pedro Augusto e Renato Kayzer (FOR); Matheus Pereira e Lucas Romero (CRU)

Cartão vermelho: Lucas Romero (CRU)

Público e renda: 22.131 presentes/R$ 209.448,00