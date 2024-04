Técnico do Fortaleza BC projeta duelo equilibrado contra São José nos playoffs do NBB

Foto: Matheus Maranhão/Brasília Basquete Técnico Flávio Espiga no jogo Brasília Basquete x Fortaleza Basquete Cearense pelo NBB

Após o fim da temporada regular do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras no próximo domingo, 21, para jogar os playoffs da competição, etapa equivalente às oitavas de final. O time cearense enfrentará o paulista São José Basketball em três jogos que definirão quem avança para as quartas — o classificado enfrentará o vencedor do confronto entre Flamengo e Botafogo.

Ao longo de 25 rodadas da temporada regular, o Carcalaion se manteve constante na oitava colocação durante a maior parte do certame. A equipe finalizou a campanha com 55,6% de aproveitamento e vivenciou altos e baixos, totalizando 20 vitórias e 16 derrotas.

O Fortaleza BC chegou a ocupar a vice-liderança no início do NBB, mas viu o rendimento cair após uma sucessão de lesões no elenco. Apesar dos momentos de oscilação, o técnico Flávio Espiga analisa de maneira positiva o desempenho geral do time.

“Acho que a nossa temporada regular foi uma temporada boa, mas nós sofremos bastante com lesões. Desde a 10ª rodada que a gente sofre com contusões, onde a equipe está completa desde então. Somos uma equipe com uma rotação curta, mas, por outro lado também, nós nos sacrificamos e nos superamos para superar a adversidade. Muitas vezes a gente fica sem poder contar com todos os jogadores. Tivemos grandes vitórias, grandes momentos durante o campeonato”, disse o treinador.

Com o São José pela frente nos playoffs, o Carcalaion encontra uma disputa equilibrada entre equipes de campanhas semelhantes — os paulistas ficaram na nona posição. O embate será dividido em um jogo fora de casa, no Sesi São José, e dois jogos em seus domínios, no Centro de Formação Olímpica (CFO).

Com 19 vitórias e 17 derrotas, o adversário paulista também se manteve regular no meio da tabela ao longo da temporada. O São José tem como ponto forte as jogadas de contra-ataque. O destaque da equipe é Figueredo, ala líder da equipe em assistências e eficiência e segundo em pontuação.

“Bom, eu acho que esse confronto contra São José, a gente não pode dizer que temos favorito. Acho que é o confronto mais equilibrado, um oitavo contra um nono colocado. Então acho que já dá para dizer aí, a campanha é muito parecida das duas equipes, e a gente vai para cima com tudo para poder ultrapassar esse adversário”, disse Espiga.

O Fortaleza BC se reapresenta na tarde desta terça-feira, 16, no CFO, onde iniciará os preparativos para o confronto. O primeiro jogo acontece no domingo, 21, às 16h30 min. A partida será transmitida no canal do NBB no YouTube.