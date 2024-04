Ceará tenta quebrar tabu de oito anos diante do Goiás no Castelão

Foto: Felipe Santos/CearaSC.com Meia Guilherme Castilho no jogo Ceará x Goiás, na Arena Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A

Após vencer o Campeonato Cearense e ser eliminado da Copa do Nordeste, o Ceará voltará a campo depois de dez dias para iniciar a Série B do Campeonato Brasileiro. O Vovô faz a estreia dentro de casa, no próximo sábado, 20, recebendo o Goiás, às 18 horas. O jogo marca o 26º encontro entre as equipes.

O histórico do embate traz uma vantagem para o clube goiano, que venceu em dez oportunidades, enquanto o Ceará contabiliza cinco vitórias. Em jogos de Série B, as equipes se enfrentaram dez vezes e, neste recorte, o Alvinegro de Porangabuçu obteve apenas uma vitória jogando como mandante. Na ocasião, o Vovô venceu por 2 a 1, na 5ª rodada da Segundona de 2016.

Desde de então, as equipes se reencontraram em nove ocasiões, tendo um triunfo alvinegro, como visitante, no estádio da Serrinha, quando venceu por 4 a 0 em 2020, pelo Brasileirão. Nas últimas duas vezes em que os times duelaram, pela Série A de 2022, empate de 1 a 1 no placar.

Para o confronto, apesar do longo intervalo no calendário do Vovô, o Esmeraldino chega mais descansado. Após cair nas quartas de final do Campeonato Goiano e da Copa Verde, o Goiás está há quase um mês sem entrar em campo, tendo sido o último jogo um empate de 1 a 1 diante do Vila Nova, no dia 24 de março.

O Esmeraldino conta com nomes conhecidos do futebol cearense, como os zagueiros Messias e Lucas Ribeiro e o atacante Thiago Galhardo.

