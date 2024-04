Terceira fase da Copa do Brasil terá Fortaleza x Vasco e Ceará x CRB; veja duelos

Foto: Rafael Ribeiro/CBF Sorteio definiu duelos do mata-mata nacional

O Fortaleza encara o Vasco da Gama, enquanto o Ceará enfrenta o CRB na terceira fase da Copa do Brasil 2024. Os adversários dos times cearenses foram definidos em sorteio realizado na tarde de ontem, na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro.

O Vovô visita o Galo da Pajuçara no jogo de ida, mas decide a segunda partida dentro de casa. Já o Leão recebe o Cruzmaltino no Castelão para o duelo de ida e viaja ao Rio de Janeiro para o confronto da volta.

Conforme a CBF, os jogos de ida estão agendados para o dia 1º de maio, enquanto as partidas de volta, em 22 de maio. A entidade divulgará em breve a tabela detalhada dos confrontos. Curiosamente, Ceará e CRB se enfrentarão em 6 de maio pela Série B, ou seja, dias após o primeiro duelo pelo mata-mata nacional.



O Tricolor do Pici iniciou a Copa do Brasil desde a primeira fase da competição. Os comandados pelo técnico Juan Pablo Vojvoda bateram o Fluminense-PI por 3 a 0 e superaram o Retrô-PE por 3 a 2, nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo regulamentar. O Leão acumula R$ 5,4 milhões de cotas no torneio nacional.

Já o Alvinegro do Porangabuçu estreia no torneio justamente na terceira fase. O Vovô teve o benefício de entrar só nesta etapa por ter sido campeão da Copa do Nordeste de 2023.

Desde o ano passado, os clubes que entram na Copa do Brasil a partir da terceira fase já têm garantidas as cotas de participação nas etapas anteriores. Portanto, o Ceará tem assegurados R$ 4,97 milhões no certame nacional.

Diferentemente da edição de 2021, os maiores rivais do futebol cearense não podiam se encontrar nesta fase do torneio, já que estavam no mesmo pote do sorteio. Para formar os cruzamentos, os 32 clubes participantes foram divididos em potes 1 e 2. Nesta etapa, além dos classificados da segunda fase, também entram os campeões do Nordestão, da Copa Verde e da Série B, além dos clubes que disputam a Libertadores.

Ceará e Fortaleza ficaram no primeiro junto com equipes como Flamengo, Palmeiras, São Paulo, Athletico-PR, Atlético-MG, Corinthians, Fluminense, Grêmio, Internacional, Bahia, Botafogo, Bragantino, Atlético-GO e Cuiabá.

No segundo estavam: Goiás, Vasco, Juventude, Sport, CRB, Vitória, Criciúma, Sampaio Corrêa, Operário-PR, Botafogo-SP, Brusque, Ypiranga-RS, América-RN, Amazonas, Águia de Marabá e Sousa-PB.

Quanto receberá quem avançar para as oitavas de final da Copa do Brasil?

A partir da terceira fase da Copa do Brasil, todos os clubes receberão o mesmo valor de cotas, independentemente da divisão nacional. A classificação para as oitavas de final renderá R$ 3,4 milhões.

Os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil 2024: