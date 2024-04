Antes de estreia, Richardson destaca foco do Ceará na Série B: "Nível mais elevado"

Foto: AURÉLIO ALVES Richardson falou sobre a competição nacional

Capitão do Ceará, o volante Richardson participou de entrevista coletiva ontem, em Porangabuçu, e destacou a importância de “manter o nível de atuação” apresentado ao longo do Campeonato Cearense e da Copa do Nordeste. O camisa 26 ainda pontuou a importância de ter apenas a Série B como foco no restante da temporada.

“Temos a responsabilidade de manter o nível de atuação, de competição e de concentração no campeonato. Será um nível mais elevado de competição. Esperamos estar preparados para fazermos bons jogos. Ano passado, no início, estávamos em paralelo jogando as finais da Copa do Nordeste e, talvez, isso tenha nos atrapalhado um pouco. E agora temos o foco total neste início de Brasileiro”, iniciou o volante.

“Sabemos que começando bem, com regularidade, temos tudo para nos mantermos brigando até o final, nos mantendo entre os primeiros colocados, mas só conseguiremos isso com bons jogos e com vitórias”, completou.

Diante do Goiás em solo cearense, a equipe de Vagner Mancini tentará quebrar um jejum de vitórias que dura quatro partidas. O último triunfo do Ceará contra o Esmeraldino na capital aconteceu em 2016, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Desde então, as equipes duelaram em quatro oportunidades com mando do Alvinegro, com duas vitórias do Verdão e dois empates.

Para Richardson, o duelo marca ainda o encontro entre equipes que disputarão o acesso à Série A de 2025. O volante destacou que conquistar pontos no início da Série B pode trazer tranquilidade para o clube na sequência da temporada.

“É um histórico não muito favorável para nossa equipe, mas nessa temporada temos quebrado tabus. Estamos confiantes, é claro que, como falei, é difícil vencer campeonatos, mas o mais difícil é se manter vencendo, chegar nesse nível de atuação e conseguir mantê-la. A preparação está sendo muito boa para enfrentar um adversário postulante", avaliou o capitão alvinegro.

"Logo na primeira rodada, um confronto direto pelo acesso. Será importante o apoio do nosso torcedor, nosso primeiro jogo (em casa) após o título do Cearense. […] Quanto mais pontos conquistarmos no início, será melhor para termos uma gordura mais à frente. Precisamos ir passo a passo”, comentou.

O duelo entre Ceará e Goiás acontece amanhã, às 18 horas, na Arena Castelão.

Fifa derruba transfer ban, e Ceará fica livre para contratar a um dia do fim da janela

O Ceará teve a punição de transfer ban retirada pela Fifa ontem, dia que antecedeu o término da janela de transferência. Assim, o Alvinegro de Porangabuçu fica livre para realizar contratações e se movimenta no mercado em busca de reforços para o início da Série B do Campeonato Brasileiro.

O tempo hábil para o Vovô, entretanto, é curto. O período para registrar novos atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF se encerra hoje. Vale destacar que a atual janela de transferências é válida apenas para operações nacionais — ou seja, de jogadores que estejam atuando por clubes brasileiros e estavam inscritos nas competições estaduais.

Para se livrar do transfer ban, o Ceará pagou 216 mil dólares, que representa R$ 1,13 milhão na cotação atual, ao Yokohama FC, do Japão, que cobrava o valor na Fifa pela venda de 80% dos direitos de Saulo Mineiro. O montante em questão é referente à primeira parcela do acordo firmado entre os clubes na negociação pelo atacante, que foi de 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões) na época.

Ceará, Yokohama e transfer ban: entenda o caso

Em 2023, o Yokohama FC acertou a venda de 80% dos direitos de Saulo Mineiro ao Ceará no valor de 600 mil dólares (R$ 3,1 milhões) dividido em três parcelas de 200 mil dólares. O Alvinegro, entretanto, não pagou a primeira parcela — valor cobrado pelo time japonês na Fifa e que resultou no transfer ban.

Depois do período de negociação e arrecadação de recursos, o Alvinegro realizou o pagamento da primeira parcela, agora com juros, sendo 5% por ano de atraso mais pro rata por dia, resultando no montante de 216 mil dólares (R$ 1,13 milhão).

Vale ressaltar que a segunda parcela do acordo inicial venceu no dia 8 de abril e o Ceará também não a pagou. O montante, entretanto, ainda não está em atraso, já que apesar da notificação, o Vovô tem 45 dias — que vai até o dia 22 de maio — para se manifestar ou efetuar a quitação. A terceira parcela está agendada para julho.