Sonho do avô e clube da infância: as realizações de Felipe Jonatan no Fortaleza

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Felipe Jonatan acertou com o Leão até 2027

Ao lado do treinador Zé Carlos, que participou da sua formação nas categorias de base do Fortaleza, e com a presença da família, o lateral-esquerdo Felipe Jonatan foi apresentado pelo Leão. Feliz, o jogador comentou sobre os bastidores da negociação, relembrou seu início no clube e contou do sonho que seu avô tinha em vê-lo jogando no Tricolor do Pici.



Apesar dos sorrisos, o camisa 36 confessou, antes do início da entrevista, que estava nervoso. O lateral chegou ao Tricolor com 8 anos de idade e negou outras propostas de clubes da Série A nesta janela de transferências, alguns com ofertas financeiras melhores, para retornar ao Fortaleza, onde firmou contrato por três temporadas após passagem pelo Santos.



“Eu era um cara de ir para o estádio. Eu estava naquela final (do Campeonato Cearense) de 2007, que o Rinaldo saiu driblando todo mundo do Icasa. Meu pai me levou. Outra lembrança que tenho é a final de 2010, quando o Fabiano fez aquela defesa. Eu tinha alguns ídolos e exemplos. Como eu era da base, acompanhei todo o processo do Bruno Melo e do Edinho. Eu tinha ele (Edinho) como um exemplo. Acredito que vou deixar um legado aqui com títulos e também com o lado humano. Eu trabalho bastante e sou muito focado no que quero”, contou.



Além dos atrativos naturais citados por Felipe Jonatan para aceitar a proposta — ele, inclusive, confessou ser torcedor do clube desde a infância —, havia um outro importante detalhe em questão: o sonho do seu avô de vê-lo jogar no Leão. José Maria era torcedor apaixonado do clube do Pici, mas faleceu antes de ver o neto defender profissionalmente as cores que tanto amava.

“Pela grandeza que é o Fortaleza e a evolução que teve em nível nacional e internacional. Chegou em uma final da Sul-Americana. Eu acompanhei. Tenho alguns amigos aqui, como o Marinho, que foi muito determinante em algumas decisões para eu vir. Era meu companheiro de concentração no Santos, fomos vice-campeões da Libertadores. Teve alguns detalhes. Uma foi essa e outra foi a realização de um sonho do meu avô. Uma realização também minha particular, que tinha o sonho de jogar no Fortaleza quando pequeno", comentou.



Embora tenha iniciado nas categorias de base do Fortaleza, Felipe Jonatan foi lançado no futebol profissional pelo rival Ceará, clube onde se destacou antes de ir para o Santos. De forma franca, o lateral-esquerdo falou da gratidão que tem pelo Vovô, mas enfatizou sobre uma importante questão pessoal em sua carreira: o profissionalismo.

“Eu procuro ser o mais profissional possível. Eu escolhi o Fortaleza porque é um clube que está crescendo em proporções muito grandes. Já atuei no Ceará e tenho uma gratidão pelo o que fizeram por mim lá dentro. Não vou esquecer nunca o que fizeram por mim. Mas hoje eu defendo o Fortaleza e tenho que ter isso em mente. Vou defender a camisa do Fortaleza com unhas e dentes, sempre dando meu melhor. Deixei algum legado e tenho amizades lá (no Ceará), mas o que me importa é o hoje, e hoje estou no Fortaleza. Agradeço muito a oportunidade de estar vestindo essas cores”, disse.



Fortaleza acerta com atacante Breno Lopes, do Palmeiras, por empréstimo

Em mais uma movimentação no mercado da bola, o Fortaleza acertou a contratação do atacante Breno Lopes, do Palmeiras. O jogador, herói do título da Libertadores do clube paulista em 2020, o jogador de 28 anos chega por empréstimo ao Tricolor do Pici até o término da temporada de 2024.

O POVO havia antecipado que a diretoria do Fortaleza ainda buscava um outro nome na janela nacional de transferências, além do lateral-esquerdo Felipe Jonatan e do volante Martínez. A chegada de Breno Lopes vai ao encontro da ideia de reforçar o setor ofensivo da equipe comandada por Vojvoda — que também contou com o retorno de Renato Kayzer.

O nome do atacante, inclusive, já apareceu em uma pré-inscrição do Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. A tendência é de que o jogador seja regularizado pelo Leão hoje, último dia da janela.

Breno Lopes foi contratado pelo Palmeiras em 2020 após se destacar no Juventude, onde anotou 11 gols em 27 jogos. Logo em sua temporada de estreia no Verdão, marcou gol na final da Libertadores contra o Santos e se consagrou herói do título. Nos anos seguintes, alternou entre titularidade e reserva, mas com boa quantidade de jogos.

Neste ano, porém, perdeu espaço no Palmeiras. Ao todo, foi utilizado apenas oito vezes pelo treinador Abel Ferreira, sendo sete partidas pelo Campeonato Paulista e uma pela Libertadores. Nesta sequência de jogos, o atacante anotou um gol no Estadual.