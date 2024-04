Ceará sofre com transfer ban, mas traz dois reforços; Fortaleza tenta preencher lacunas

Foto: Staff Images / CBF Bola do Campeonato Brasileiro Série A 2024

Chegou ao fim a janela nacional de transferências. Ontem, Ceará e Fortaleza tiveram o último dia para regularizar novos reforços no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF. Do lado alvinegro, o clube precisou correr contra o tempo devido a um transfer ban que foi retirado apenas na véspera da data-limite, enquanto o Tricolor buscou velhos alvos e investiu em nomes para suprir lacunas importantes no elenco.

O período foi conturbado para o Ceará — por negligência do próprio clube. Para conseguir contratar, o Alvinegro precisou resolver uma dívida com o Yokohama FC, do Japão, pela venda de Saulo Mineiro, negócio que ocorreu em 2023. O Vovô, entretanto, arrastou as tratativas com o time japonês para tentar conseguir um novo acordo. No fim, precisou ceder e pagar o valor integral cobrado, R$ 1,3 milhão, para se livrar da punição.

A quitação do débito aconteceu apenas na última terça, 16, três dias antes do fim da janela para contratações. Somente na quinta, 18, o transfer ban foi retirado pela Fifa. Sem muito tempo hábil, a diretoria alvinegra conseguiu regularizar dois reforços. O volante Patrick de Lucca, do Vasco, e o goleiro Maycon Cleiton, do Vitória. Ambos chegam para compor elenco e não causam nenhum grande impacto no nível atual do time.

No Pici, o Leão focou em peças que suprissem necessidades. O principal, sem dúvidas, foi a contratação do argentino Martínez, que chega ao Leão para assumir a camisa 8 — antes carregada por Caio Alexandre. O meia, inclusive, foi a terceira maior compra da história do clube: 1,8 milhão de dólares, R$ 9 milhões na cotação da época.

O setor ofensivo, alvo de críticas por parte da torcida, também recebeu atenção especial. O Tricolor repatriou o centroavante Renato Kayzer, que estava emprestado ao Criciúma, e acertou com Breno Lopes, herói do Palmeiras no título da Libertadores de 2020. Gonzalo Escobar, que não conseguiu se firmar, foi envolvido em uma troca com o Santos por Felipe Jonatan.