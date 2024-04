De olho no Figueirense, Ferroviário viaja para jogo de estreia na Série C

Foto: Lenilson Santos/Ferroviário Marciel é um dos reforços do Ferrão para a Série C

Carregando o status de campeão nacional na última temporada, o Ferroviário embarcou ontem rumo a Florianópolis (SC), onde iniciará a trajetória na Terceira Divisão em busca do tão sonhado acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. O primeiro desafio será contra o Figueirense, no estádio Orlando Scarpelli.

Hoje, o Tubarão da Barra fará o último treino visando o confronto, que acontece amanhã, às 16h30min. Maurício Copertino, que chegou em meio às disputas do Campeonato Cearense e da Copa do Brasil, vem comandando atividades com foco exclusivo para a estreia na Série C desde o primeiro dia de abril.

O período foi importante para o treinador realizar ajustes e remodelar o elenco — ao todo, o Coral trouxe oito reforços neste intervalo.

O volante Marciel foi um destes novos jogadores contratados para integrar o plantel. O jogador de 29 anos, formado nas categorias de base do Corinthians e com passagem pelo Santo André nesta temporada, comentou em entrevista pré-jogo sobre as ambições do Ferroviário no certame e do bom momento interno do elenco, que, segundo ele, tem um clima leve e de boa “resenha”.

“A gente almeja fazer um bom campeonato. Sabemos que a Série C é uma competição difícil, mas temos um grande elenco e vamos buscar esse acesso. O elenco tem uma resenha boa, e isso é importante no futebol. Quando se tem um grupo bom, as coisas acabam dando certo dentro de campo. Vamos manter isso que iremos longe”, comentou o camisa 8 coral.

Sobre a partida contra o Figueirense, Marciel pregou respeito ao adversário e demonstrou confiança na vitória do Ferroviário. Neste ano, o Alvinegro não teve um grande aproveitamento atuando como mandante no Campeonato Catarinense. Em seis jogos pelo Estadual — único torneio que disputou até então —, o Figueira venceu dois, sofreu duas derrotas e empatou duas vezes.

“Sabemos que é um jogo difícil. O Figueirense lá é muito forte. Mas vamos para ganhar. Treinamos muito bem e agora é colocar isso em prática”, concluiu o volante.