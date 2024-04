João Ricardo, goleiro do Fortaleza, lidera ranking de defesas difíceis da Série A

Foto: Lucas Emanuel/FCF João Ricardo vive bom momento com a camisa do Leão

Com atuações de destaque nas duas primeiras rodadas, ante São Paulo e Cruzeiro, o goleiro João Ricardo, do Fortaleza, é o líder do ranking de defesas difíceis do Campeonato Brasileiro Série A. Além disso, o guardião da meta tricolor tem também a maior média de defesas por minutos jogados.

No início da temporada, a titularidade do camisa 1 era dúvida pela chegada do experiente Santos, vindo do Flamengo, com passagens pela seleção brasileira. Entretanto, João demonstrou regularidade para se manter na onzena principal do Leão do Pici.

No total, com dois jogos disputados no certame nacional, são três defesas difíceis, de acordo com o FootStats. Na primeira colocação, João Ricardo fica empatado com Marcos Felipe, do Bahia, e Rafael, do São Paulo.

No ranking de defesas realizadas, os goleiros Fábio, do Fluminense, e Cássio, do Corinthians, ficam no topo, com oito cada. Contudo, o arqueiro do Fortaleza vem logo em seguida, com sete, empatado com Alisson, goleiro do Criciúma.

João Ricardo também tem sido importante nas ligações para o ataque. Com a equipe trocando menos passes na zona defensiva, o goleiro tem realizado mais lançamentos para os alas e pontas. Ao todo, são 34 lançamentos em dois jogos — sendo 14 certos e 20 errados.

Desde o início da temporada, João tem sido o jogador mais regular em meio à oscilação do Tricolor. Com a sombra do experiente e multicampeão Santos, o camisa 1 vive grande momento na carreira e não tem dado espaço para o companheiro de posição.

Na estreia da Série A, o Fortaleza apresentou um bom futebol para superar o São Paulo, no Morumbis, por 2 a 1. Entretanto, a manutenção da vantagem do Leão se deu graças à grande atuação de João Ricardo, que defendeu quatro finalizações, uma delas considerada difícil, conforme os dados do FootStats.

No empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, no Castelão, o Fortaleza poderia ter saído com a derrota em casa se não fosse o paredão tricolor. O goleiro do Leão precisou fazer três defesas, duas delas difíceis, para impedir a virada celeste.

O arqueiro também tem consolidado a imagem de pegador de pênaltis. Embora a equipe tenha perdido o título na Sul-Americana para a LDU, do Equador, João Ricardo executou com maestria seu papel e defendeu duas cobranças.

Na temporada 2024, ele já foi exigido em penalidades. Na classificação diante do Retrô na marca do cal, na segunda fase da Copa do Brasil, João Ricardo segurou uma das cobranças.

Na final do Estadual, nas penalidades contra o Ceará, o camisa 1 fez sua parte e defendeu duas cobranças, mas o Leão acabou perdendo o título.

Com Lucas Mota