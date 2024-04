No Castelão, Ceará encara Goiás na estreia da Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Guilherme Castilho deve voltar a ser titular do Vovô

O Ceará faz hoje a primeira de 38 batalhas rumo à Série A do Campeonato Brasileiro. Em busca do acesso que não alcançou em 2023, o Vovô recebe o Goiás, às 18 horas, na Arena Castelão, pela primeira rodada da Segunda Divisão.

O duelo coloca frente a frente duas equipes com o mesmo objetivo, mas cada uma chega com o próprio enredo, pouco similares.

O Ceará vai ao embate após ser eliminado da Copa do Nordeste pelo Sport, mas com a conquista do título de campeão cearense diante do rival, Fortaleza. Para além do êxito transformado em troféu no primeiro semestre do ano, o Alvinegro de Porangabuçu detém uma certa confiança, apesar do típico nervosismo de estreia, graças ao trabalho do técnico Vagner Mancini.

Com mais de 90 dias de trabalho em 2024 — o comandante chegou na reta final da temporada passada —, o treinador paulista já tem uma base do que deve colocar em campo durante todo o certame nacional.

Ainda que sempre aponte em entrevistas que o grupo precisa de evolução, houve um amadurecimento nestes primeiros meses, de modo que a equipe só precisará ser lapidada no restante do torneio — e isso vem sendo feito não só com treinos, mas também com contratações. Ontem, no último dia da janela nacional de transferências, o Vovô anunciou o goleiro Maycon Cleiton e o volante Patrick de Lucca.

O cenário do Goiás é diferente. Eliminado de maneira precoce dos dois torneios que disputou — Campeonato Goiano e Copa Verde —, a equipe esmeraldina chega para o jogo com um novo técnico, Márcio Zanardi, após saída de Zé Ricardo. Para o jogo, ele terá um único desfalque, que será o meia Regis, com desconforto muscular.

A equipe titular deve contar, inclusive, com uma lista de ex-jogadores do Vovô, sendo os mais recentes os zagueiros Messias e Lucas Ribeiro e o atacante — também ex-Fortaleza — Thiago Galhardo.

Ao comentar a partida, Zanardi não quis revelar qual esquema deverá empregar, mas acentuou que espera muita entrega do grupo.

"Não sou adepto a um modelo e uma plataforma. A gente precisa ter variações importantes para mudar estratégias com os jogadores em campo. Teremos bastante movimentação, mas não vou abrir mão da parte comportamental. A gente precisa se dedicar muito, competir muito", salientou o comandante.

No Ceará, Mancini possui apenas uma dúvida. Com uma lesão muscular na posterior da coxa direita, o zagueiro Ramon Menezes não tem presença confirmada entre os relacionados. Diferentemente dele, o atacante Facundo Castro está entre os listados para o jogo após passar por período de transição.

"Logo na primeira rodada, um confronto direto pelo acesso. Será importante o apoio do nosso torcedor, nosso primeiro jogo (em casa) após o título do Cearense […] Quanto mais pontos conquistarmos no início, será melhor para termos uma gordura mais à frente. Precisamos ir passo a passo”, destacou o volante Richardson.

Ceará x Goiás

Ceará

4-3-3: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, David Ricardo e Matheus Bahia; Richardson, Castilho (Mugni) e Lourenço; Aylon, Erick Pulga e Saulo Mineiro. Téc: Vagner Mancini

Goiás

5-3-2: Tadeu; Dieguinho, David Braz, Lucas Ribeiro, Messias e Sander; Marcão, Wellington e Rafael Gava; Paulo Baya e Thiago Galhardo. Téc: Márcio Zanardi

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 20/4/2024

Horário: 18 horas

Árbitro: Lucas Canetto Bellote/SP

Assistentes: Leandro Matos Feitosa/SP e Rafael Tadeu Alves de Souza/SP

VAR: Jose Claudio Rocha Filho-VAR-Fifa/SP

Transmissão: SporTV, Premiere, Rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO