Floresta recebe Botafogo-PB no Presidente Vargas na estreia da Série C

Foto: Lucas Emanuel/FCF Atacante Romarinho comemora gol no jogo Floresta x Maracanã, no PV, pelo Campeonato Cearense 2024

Após dois meses sem jogos oficiais no calendário, o Floresta volta a campo hoje para a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. O pontapé inicial, entretanto, não será fácil, uma vez que o Floresta receberá o Botafogo-PB, no estádio Presidente Vargas, às 19 horas, na primeira rodada.

Com novidades no elenco, a equipe alviverde chega confiante para lutar pelo acesso à Série B. Sobre a estreia, o técnico alviverde, Felipe Surian, se mostra positivo e aposta em uma boa campanha do Floresta.

“Conseguimos reformular e fortalecer o elenco, esse tempo parado foi muito bom para a preparação e encaixe durante os jogos. A gente vem analisando e estudando bastante, e cremos que tudo vai dar certo”, declarou o técnico.

Adversário do Alviverde, o Botafogo-PB foi vice-campeão do Campeonato Paraibano – o que culminou na demissão do treinador Moacir Júnior e na chegada de Evaristo Piza – e chegou até as quartas de final da Copa do Nordeste, mas caiu diante do CRB. Em ambas as derrotas, o Belo foi superado na disputa de pênaltis. Na atual temporada, o time paraibano teve mais minutagem em relação ao Verdão: em 24 jogos disputados, o time acumula dez vitórias, onze empates e apenas três derrotas.

Desde o fim do Cearense, onde foi semifinalista, o time iniciou processo de reformulação do elenco e contratou 12 jogadores, anunciando reforços até o último dia da janela de transferências. A equipe da Vila Manoel Sátiro trouxe dois zagueiros, dois laterais, dois meias, quatro atacantes e um goleiro.

Dentre as novas aquisições do Floresta para a temporada está o arqueiro Luiz Daniel. Recém-chegado do Santo André, o goleiro foi destaque em defesas pelo Paulistão com 30 defesas, sendo 17 de finalizações de dentro da área. Animado para estrear com a camisa do Lobo, Daniel projeta bons resultados para o Verdão ao longo da disputa na Terceirona.

"As expectativas para a Série C são as melhores possíveis. Montamos um grupo forte e estamos fazendo uma boa preparação para a competição, treinando firme nessas semanas que antecedem a estreia. Temos totais condições de fazer um grande campeonato e atingir o nosso objetivo de brigar pelo acesso", disse o goleiro.

Outra peça importante contratada pelo Floresta no mercado é o experiente meio-campista Wescley, que tem passagens pelo Ceará e futebol japonês. Em 2022 e 2023, o atleta defendeu o Gol Gohar, do Irã, e retorna ao futebol brasileiro para vestir a camisa do Verdão da Vila.

No retrospecto geral do confronto, as equipes se enfrentaram em cinco oportunidades, sendo quatro pela Série C. O histórico do embate é equilibrado, registrando três empates e uma vitória de cada lado. Entretanto, no último encontro, válido pela Série C de 2021, o Verdão da Vila acabou levando a melhor em uma vitória de 2 a 1 sobre o Botafogo-PB.





Prováveis escalações

Floresta:4-4-2

Luiz Daniel; Pará, Lucas Santos, Ricardo Lima e Bruno Ré; Jô Almeida, Lucas Alisson, Buba e Marlon; Romarinho e Vitinho. Téc: Felipe Surian.



Botafogo-PB: 4-4-2

Wallace; Lenon, Reniê, Wendel Lomar e Evandro; Edmundo, Thallyson, Bruno Leite e Warley Jr., Gabriel Lima e Pipico. Téc: Evaristo Piza.

Local: Estádio Presidente Vargas, Fortaleza-CE

Data: 21/04/2024

Horário: 19 horas

Transmissão: DAZN e Nosso Futebol