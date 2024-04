Copertino critica arbitragem na estreia do Ferroviário na Série C: "Nos prejudicou"

Foto: Lenilson Santos/ Ferroviário AC Técnico Copertino na beira do campo em Figueirense 2x1 Ferroviário, pela Série C 2024

O treinador Maurício Copertino ficou na bronca com a arbitragem após a derrota do Ferroviário por 2 a 1 para o Figueirense, fora de casa, em jogo que marcou a estreia na Série C do Campeonato Brasileiro. O comandante, em entrevista coletiva após o confronto no último domingo, 21, analisou o duelo e falou sobre a entrada “criminosa” sofrida por Gabryel Martins, atacante coral.

“Eu acho que a equipe não teve um primeiro tempo bom, a equipe começou tomando dois gols que não costuma levar. No intervalo corrigimos uma situação que detectamos sobre posicionamento e até a agressividade. A equipe estava treinando muito a fase de transição e não fizemos nenhum jogo desse, apesar do Figueirense estar proporcionando. Voltamos melhor para o segundo tempo. Mas das duas trocas que fiz, perdemos dois jogadores. O Caio por lesão na posterior e o Gabryel por uma entrada criminosa. Na minha opinião, (o adversário) deveria ter sido expulso”, disse.

Apesar do revés, Copertino preferiu não ficar se lamentando. O treinador enfatizou que derrotas fazem parte do campeonato e que o Tubarão da Barra precisa focar nos 18 jogos restantes do certame. O próximo desafio será diante da Aparecidense-GO, na próxima segunda-feira, 29, desta vez em casa e com o apoio do torcedor.

“A gente sempre espera uma vitória vindo de um jogo assim, uma estreia importante. O empate seria importante também para estarmos voltando para Fortaleza, mas faz parte do campeonato. Temos que seguir nossa caminhada. Foi o primeiro jogo, ainda faltam 18 e vamos jogar em casa agora. É fazer uma grande semana para enfrentar a Aparecidense”, comentou.

Copertino ainda quer reforços no Ferroviário?

Questionado sobre a necessidade de mais reforços para o elenco, Copertino preferiu não se aprofundar no tema. O treinador exaltou os jogadores que compõem o plantel atualmente e explicou que, pelo contexto do duelo diante do Figueirense, é difícil fazer esse tipo de balanço. Em sua fala, inclusive, o comandante voltou a questionar a atuação da arbitragem, já que o Coral precisou terminar o jogo com dez em campo pela lesão sofrida por Gabryel.

“Estamos conversando com a diretoria. Todos os dias conversamos sobre jogadores. Esse grupo trabalhou muito bem durante a pré-temporada. Eu não posso chegar agora, nesse momento, e tocar nesse assunto por ter perdido uma partida difícil, na casa do Figueirense, com um árbitro que, no meu entendimento, teve um erro gravíssimo no segundo tempo. Ao invés do Figueirense ter tido um jogador expulso e ficado com dez, a minha equipe, que foi prejudicada, ficou com dez jogadores. Inverteu o negócio. O cara deu uma porrada no meu jogador, eles ficaram com 11 e nós com dez. Isso nos prejudicou muito”, contou.