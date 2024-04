NBB: Fortaleza BC espera 10 mil torcedores no CFO para decidir vaga diante do São José

Foto: Carlos Roosewelt/FBC Carcalaion vai jogar diante da torcida no CFO

O Fortaleza Basquete Cearense largou com vantagem no primeiro jogo das oitavas de final do Novo Basquete Brasil (NBB) ao vencer o São José-SP, fora de casa, por 73 a 70. Com o placar, o time de Flávio Espiga pode carimbar a classificação caso vença o rival no segundo confronto, no próximo fim de semana, no Centro de Formação Olímpico (CFO).

Para o próximo jogo, aliás, a expectativa é de quebra de recorde de público no equipamento esportivo. O maior registro de público para assistir a uma partida de basquete no CFO é de 2019, quando o time ainda era apenas Basquete Cearense.

Na ocasião, 9.234 torcedores compareceram contra o Mogi das Cruzes, que finalizou com vitória de 77 a 69 do time visitante. No próximo compromisso, o Carcalaion pretende superar a marca de apoiadores, atingindo 10 mil torcedores.

Sobre as expectativas para a partida, o técnico Flávio Espiga falou sobre a tranquilidade de jogar os duelos decisivos em casa, com o apoio da torcida tricolor.



”Nós temos agora a oportunidade de voltar para casa e jogar dentro da nossa quadra, com o nosso torcedor. Agora é hora de lotar o CFO e apoiar os meninos que lutaram tanto durante essa temporada”, afirmou o comandante.

O Carcalaion volta às quadras no próximo sábado, 27, às 19h30min, para enfrentar o São José na segunda disputa dos playoffs. Nesta etapa da competição, os clubes decidem numa "melhor de três", e se classifica o time que vencer dois confrontos.

Se o Fortaleza for derrotado na segunda partida, a equipe cearense ainda tem a vantagem de fazer o terceiro confronto novamente dentro de casa por ter melhor campanha. Caso avance para a próxima fase, o Tricolor enfrentará o vencedor da disputa entre Vasco e Flamengo.

Os ingressos para a partida podem ser adquiridos no site da Bilheteria Virtual e na Carcalaion Store, localizada no piso L3 do Shopping Del Paseo. Os valores dos bilhetes variam de R$ 10 a R$ 100.