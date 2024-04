No bairro da sede do Fortaleza, torcedores vivem expectativa de jogo contra Boca Juniors

Foto: FÁBIO LIMA Torcida tricolor deve lotar o Gigante da Boa Vista

As camisas tricolores têm marcado o bairro Pici com apreensão, ansiedade e expectativas, mas também esperança e, principalmente, orgulho pela mudança de perspectiva.

Os torcedores do Fortaleza que residem no local se mostraram confiantes para o importante desafio do Leão na próxima quinta-feira, 25, contra o Boca Juniors, na Arena Castelão, e também lembraram dos momentos difíceis e chegaram a elencar possíveis heróis que podem fazer a diferença.

Entre os nomes citados, dois personagens eram constantemente repetidos pelos moradores: Yago Pikachu, que chegou a 50 gols pelo clube no confronto ante o Altos, pela Copa do Nordeste, e o jovem meia venezuelano Kervin Andrade, que vem ganhando grande destaque na equipe de Vojvoda com gols e assistências.

O gari Carlos Santos, de 40 anos, que frequenta a Praça Ney Rebouças, em frente à sede do clube diariamente, foi um dos que afirmou que a dupla será decisiva.

"Espero que meu Leão dê o seu melhor. Vamos precisar de muita determinação. Estarei na torcida e confiante: 3 a 0 para o Leão. Pode anotar que o nome do jogo é o menino da Venezuela e nosso Pikachu, que sempre aparece nas horas difíceis", disse. “Pikachu, precisamos de você mais uma vez”, finalizou Carlos.

João da Silva, de 35 anos, contou que todos os tricolores que passaram em sua borracharia na semana que antecedeu o confronto contra os argentinos estavam esperançosos. Ele, por sua vez, sentia certo receio, pois conhece a capacidade de jogadores do Boca, como o atacante Cavani, decisivo na vitória de virada sobre o River Plate, no último domingo, 21.

"Só quero que joguem com garra e consigam surpreender. Vai ser um jogo emocionante. É doido pensar, antes a emoção era só no Clássico-Rei e nos jogos tentando sair da Série C. Agora são jogos gigantes como esse, com nossos zagueiros tendo que marcar jogadores como o Cavani, que eu só via na TV", comentou.

Maria Oliveira, de 34 anos, estava em mais um dia de vendas em sua movimentada barraquinha de sushi, enquanto um amigo torcedor do Ceará brincava com ela. Vestindo a camisa tricolor, Maria se mostrou confiante para o duelo internacional.

"Só estou ansiosa para ver o Fortaleza, como sempre. Meu filho fica falando desse time aí de fora, é da Argentina? Mas eu não tenho medo, a gente tem o melhor argentino [Vojvoda], que também é o mais bonito”, brincou com tom irreverente, constantemente apontando para o símbolo do clube.

Entre os torcedores que movimentavam a cidade, o respeito pelo adversário era sempre mantido, mas brincadeiras como “o tempo desse Cavani já passou”, “prefiro os nossos argentinos” e “no Castelão não existe time maior” eram frequentes.

Pedro Souza, motorista de aplicativo que deixou outro torcedor na sede naquele momento, chegou a falar de uma “áurea diferente” no Castelão em noites de Copa e finalizou: “Estarei lá. Vai ser mais uma festa, como estamos acostumados, era assim na Série C e sempre será nos grandes jogos."

Boca Juniors não vence times brasileiros há três anos; veja retrospecto

Adversário do Fortaleza na próxima quinta-feira, 25, pela terceira rodada do Grupo D da Copa Sul-Americana, o Boca Juniors-ARG não vence clubes brasileiros por competições internacionais há quase três anos, desde 27 de abril de 2021.

Neste período, a equipe argentina entrou em campo em dez oportunidades, registrando sete empates e três derrotas. O último triunfo conquistado contra time brasileiro aconteceu pela Libertadores de 2021, contra o Santos, por 2 a 0. O duelo aconteceu na La Bombonera, em Buenos Aires (ARG).

Desde então, o time xeneize sofreu reveses contra Santos, Corinthians e Fluminense e empatou com Atlético-MG (duas vezes), Corinthians (três vezes) e Palmeiras (duas vezes). Todos os duelos aconteceram pela Libertadores.

Historicamente, porém, o clube argentino tem vantagem contra equipes brasileiras. Foram 105 confrontos envolvendo o Boca Juniors e times do Brasil na história, com 40 vitórias do Azul y Oro, 36 empates e 29 derrotas.

Temporada do Boca Juniors

O Boca Juniors disputará, diante do Fortaleza, a 19ª partida da temporada. Em 18 confrontos, a equipe de Diego Martínez registra dez vitórias, cinco empates e três derrotas, com 27 gols marcados e 14 sofridos.

Nas últimas dez partidas, o time Xeneize soma sete vitórias, um empate e duas derrotas. No final de semana, o Boca Juniors venceu o arquirrival River Plate por 3 a 2, pela Copa da Liga Argentina, e assegurou vaga na semifinal da competição nacional.