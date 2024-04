Após fase "cabisbaixo" no Vasco, De Lucca projeta "uma nova história" no Ceará

Foto: Gabriel Silva / Ceará SC De Lucca vai reforçar o Vovô no restante de 2024

Anunciado pelo Ceará no último dia da janela de transferência nacional, o volante Patrick de Lucca contou que foi surpreendido pelo convite do Vovô, mas que não pensou duas vezes em dizer "sim". Apresentado oficialmente ontem, o novo camisa 8 alvinegro contou que estava cabisbaixo pela falta de espaço no Vasco e que o time cearense é “uma nova história” em sua carreira.

Embora o executivo de futebol Lucas Drubscky tenha confessado que o interesse pelo volante já era antigo, a negociação para selar sua vinda precisou acontecer de forma rápida.

A punição de transfer ban sofrida pelo clube só foi retirada na véspera do término da janela de transferência, cenário que dificultou o trabalho do departamento de futebol. De Lucca, como disse que deseja ser chamado, revelou que o contato do Vovô foi “a maior felicidade” que teve.

“Primeiro quero agradecer a oportunidade que o Ceará está me dando. Estou muito feliz. Foi complicado para mim no ano passado, mas agora quero que seja uma nova história. Falando da negociação, foi uma surpresa para mim, porque, querendo ou não, estava no fim da janela. Estava cabisbaixo por não ter muitas oportunidades para jogar. Quando chegou a procura, foi a maior felicidade que eu tive. Só tive uma hora ou duas para decidir. Foi o tempo de chegar em casa e conversar com a minha mulher. Ela ficou muito feliz. Disse 'sim' e me apresentei no dia seguinte já”, relembrou.

De Lucca retorna ao Nordeste buscando resgatar o seu melhor futebol. Foi na região onde o jogador viveu a melhor fase da carreira, atuando pelo Bahia — inclusive participando como titular na campanha de acesso à Série A na temporada de 2022. No Vasco desde o último ano, conviveu com uma grave lesão, perdeu espaço no elenco e entrou em campo apenas oito vezes.

Agora no Ceará, De Lucca reencontrou alguns velhos conhecidos com quem teve sucesso no Bahia. Entre eles, o meia Lucas Mugni, com quem deve disputar posição, o executivo Lucas Drubscky e o lateral-esquerdo Matheus Bahia.



“Eu já enfrentei algumas vezes o Ceará, tive a oportunidade de jogar aqui e sempre tive bons jogos na cidade. O Ceará sempre foi um adversário muito difícil, inclusive com a força da torcida, e agora eu quero sentir isso a meu favor. O que eu mais queria era uma oportunidade e o Ceará me deu. Agora é tentar aproveitar da melhor maneira”, disse.



O peso da camisa 8 do Ceará



De Lucca vestirá a camisa 8 do Ceará, número que tem uma história recente de relevância em Porangabuçu. Na sala de imprensa do Vovô, o volante dividiu a bancada com Ricardinho, atual dirigente e que marcou época como jogador do clube trajando o mesmo número.

“É uma honra chegar num clube que tem um ídolo com a história do Ricardinho. Fiquei muito feliz em ter sido recepcionado por ele e por todos. Sei do tamanho da responsabilidade de vestir a camisa 8 que foi dele, mas que também é do Vozão e estou feliz com a oportunidade”, afirmou.