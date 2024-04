Apresentado, Breno Lopes cita motivos para acerto com Fortaleza e elogia Vojvoda

Foto: Mateus Lotif/ Fortaleza EC Breno Lopes foi apresentado no Pici nesta terça-feira, 23.

Apresentado pelo Fortaleza ontem à tarde, o atacante Breno Lopes salientou o que foi determinante para que o atacante assinasse com o Leão do Pici até o final de 2024 — com possibilidade de contrato definitivo a partir de 2025.

"O que me fez acertar foi o trabalho que vem sendo desenvolvido aqui. Tem um bom tempo que o Fortaleza vem crescendo muito. É um grupo de jogadores muito qualificados, um treinador que está há muitos anos aqui. O Fortaleza vem crescendo em competições internacionais e quando conversei com Alex (Santiago, presidente) e com (CEO da SAF, Marcelo) Paz, eles demonstraram muito interesse em eu estar aqui", explicou.

De posse da camisa 26, o atacante também destacou as festas da torcida do Leão como um fator a mais para chegar ao Pici. Breno está emprestado pelo Palmeiras até dezembro deste ano.

"Quando teve o contato foi muito fácil de aceitar pelo clube, pelo elenco e a torcida. Toda vez que vinha jogar contra aqui era muito difícil. A torcida faz uma das festas mais bonitas do Brasil, na minha opinião, com vários mosaicos legais, e tudo isso me motivou. Chego feliz e espero aproveitar cada oportunidade", frisou.

Elogios a Vojvoda

Em Fortaleza desde a última sexta-feira, 19, Breno Lopes já teve papo particular com o técnico Juan Pablo Vojvoda. O jogador revelou que a conversa entre os dois foi sobre adaptação e citou o lado humano do treinador argentino.

"Tive uma conversa muito boa com ele logo que cheguei aqui. Me deixou bem à vontade para que eu me adaptasse o mais rápido possível aos jogadores. Conversou o estilo de jogo que gosta de jogar e que se eu precisar de qualquer coisa, posso contar com ele. Deu para ver que é um cara muito bacana, muito humano e vai ser fácil se adaptar a ele e aos jogadores também. Espero dar meu máximo aqui e que ele possa me aproveitar", falou o camisa 26.

"Deu para ver em jogos do Fortaleza que (Vojvoda) é um cara bem competitivo, sempre quer vencer. No tempo que estou daqui deu para ver que os treinos são muito intensos, todo mundo se dedica muito e o grupo é muito comprometido com o trabalho dele. Isso é fundamental e por isso ele está aqui faz tanto tempo", disse o atacante de 28 anos.