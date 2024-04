Cearense Thiago Monteiro supera qualificatório e vai à chave principal de Madri

Foto: André Gemmer/CBT Thiago Monteiro conseguiu novo triunfo de virada

O Brasil terá três representantes na chave principal do Masters 1000 de Madri, na Espanha. Thiago Monteiro ganhou de Radu Albot, da Moldávia, no jogo decisivo do qualificatório, e garantiu presença ao lado de Thiago Wild e do jovem João Fonseca (recebeu convite para o torneio). No feminino, o país será representado por Beatriz Haddad Maia.

Depois de dura estreia diante do francês Lucas Pouille, e vitória de virada, mais uma vez o tenista cearense precisou de três sets para confirmar a vitória, ontem, por 7/6 (8/6), 1/6 e 6/4 após novo jogo de mais de duas horas (2h28min).

Assim como na partida com o francês, Thiago Monteiro também começou sofrendo quebra no primeiro set. Ficou com 4 a 2 de desvantagem, mas conseguiu se recuperar, empatando por 5 a 5 e depois levando a partida ao tie-break.

Na parcial de desempate, foi Monteiro quem abriu 4 a 2 e não sustentou, também vendo a igualdade vir com 5 a 5. Depois de desperdiçar um set point, o brasileiro abrir vantagem na partida com nova quebra e 8 a 6.

O tenista da Moldávia começou com tudo o segundo set e foi logo abrindo 3 a 0. O brasileiro fez o ponto de honra e com mais três pontos seguidos, veio a igualdade na partida com fáceis 6 a 1 para Albot.

Sem nenhum break point em oito games, o set decisivo foi igual até 4 a 4. Monteiro passou aperto no serviço e quase viu o europeu virar ao ter duas chances de quebras. O brasileiro se salvou e depois fechou a partida ao aproveitar sua primeira e única chance de quebra na parcial, fazendo 6 a 4.

"Foi um jogo muito duro hoje (ontem, terça-feira), bem complicado. O Albot é um cara muito sólido e eu já saí atrás no começo do jogo, mas segui lutando. Hoje foi importante acreditar no que eu estava fazendo e no jogo. Por mais que estivesse em situações adversas, sei que o jogo muda rápido. Estava confiante no meu jogo e isso foi o detalhe que favoreceu pro meu lado no final", analisou Monteiro.

A vitória garantiu o cearense em uma chave principal de nível Masters 1000 pela 10ª vez na carreira. "Mais um excelente resultado e um grande objetivo alcançado. Poder estar com consistência nesses grandes torneios é o que faz a diferença no ranking. Agora é levar a confiança que ganhei nos jogos do quali para a primeira rodada e ir com tudo", comentou.

O triunfo também significou uma marca para o tênis brasileiro, que não emplacava três tenistas na chave principal de um Masters 1000 desde 2010. Em Miami, há 14 anos, o País foi representado por Marcos Daniel, Thomaz Bellucci e Ricardo Mello.

Na rodada de abertura da chave principal, Monteiro, 118º da ATP, vai enfrentar o sérvio Dusan Lajovic, atual 65º do mundo — já foi 23º do ranking. Se vencer, o brasileiro vai encarar o grego Stefanos Tsitsipas, um dos candidatos ao título.