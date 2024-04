Com longas filas, torcedores do Fortaleza garantem ingressos para partida contra Boca

Foto: Mirtes Rodrigues Loja na Aldeota recebeu bom número de torcedores

A manhã de ontem foi de muita procura por ingressos para o confronto entre Fortaleza e Boca Juniors, que será disputado amanhã, às 21 horas, na Arena Castelão, em partida válida pela Copa Sul-Americana. No total, mais de 52 mil tricolores já garantiram presença no duelo.

O POVO acompanhou dois pontos de vendas de bilhetes: a Loja Conceito, na avenida Desembargador Moreira, e o Centro de Excelência Alcides Santos, sede do Tricolor, no Pici.

No primeiro local, uma fila que chegou a dar volta na esquina se estabeleceu, todos procurando garantir vaga no grande jogo. Na loja para comprar um ticket de estacionamento, Ana Lúcia, de 66 anos, exaltou o momento vivido pelo Leão e se emocionou com o patamar recente do clube.

“Isso é história. Quando a gente vê que, há cinco anos, a gente estava saindo de uma série B, sendo campeão. E, cinco anos depois, a gente está enfrentando River Plate, agora o Boca Juniors. E em breve, vai ser a invasão em La Bombonera, uns estádios mais místicos do mundo. Isso é história”, comemorou a torcedora.

No Pici, pela parte da manhã, uma quantidade ainda maior de pessoas se concentrou nas bilheterias da sede do clube para garantir um lugar na arquibancada da Arena Castelão. A multidão só começou a diminuir já no começo da tarde.

Quem estava em busca de um ingresso nesta fila era Tamires Nascimento, de 26 anos, com o marido, Wemenson Santos, de 25 anos, e a filha, Laura Sophia, de 7 anos.

Na espera desde as 8 horas — primeiro de forma virtual, depois presencial —, a ida para o jogo contra o Boca Juniors tem um motivo mais do que especial: Sophia completará 8 anos no dia do duelo internacional.

“Tentamos comprar pelo site antes, mas acho que em menos de dez minutos já não tinha mais. Mas conseguimos comprar os ingressos e vamos para o Castelão. É no dia do aniversário dela (Laura Sophia)”, comentou Tamires.

Longas filas nos pontos de venda



O Fortaleza iniciou a venda de ingressos para o confronto ante o Boca Juniors às 9 horas de ontem. O início da comercialização dos tickets foi marcado por longas filas, tanto na sede do clube como em lojas oficiais. Os torcedores presentes relatam lentidão e instabilidade para adquirir o ingresso online.



Segundo a vendedora de uma das lojas, Talita Nascimento, o movimento começou cedo, com filas muito grandes desde o primeiro minuto: "Jogo internacional é sempre assim, a torcida chega junto mesmo".



Conforme relatado por ela, as vendas não abriram para os setores Especial, Premium, Bossa Nova e Inferior Sul, posto os setores esgotaram já nos check-ins dos sócios.