Peruano que mora na Argentina torce por Fortaleza e Boca Juniors e irá ao jogo no Castelão

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-04-2024: Wille, boliviano que torce para Fortaleza e Boca Juniors, participa do Trem Bala falando sobre o jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. (Foto: Samuel Setubal)

Criador da embaixada do Fortaleza em Buenos Aires, na Argentina, o peruano Willie Quispe, torcedor do Boca Juniors, viverá um momento único — e inusitado — amanhã, às 21 horas, no Castelão, no duelo entre o Tricolor do Pici e o Xeneize, pela terceira rodada da Copa Sul-Americana.

Em solo cearense para acompanhar a partida, o torcedor de coração dividido participou ontem do Trem Bala, exibido no YouTube do O POVO, e explicou como surgiu a paixão pelo Leão.

“Acompanho muito o futebol brasileiro em geral, Série A, B e C, neste caso, a Copa do Nordeste, o Paulistão, o (Campeonato) Carioca, acompanho tudo. Fiz a escolha pelo carinho que recebi dos torcedores, que me mandavam mensagens no Instagram, perguntando como eu estava", iniciou.

"Escolhi o Fortaleza pelo amor que recebi do torcedor. Para o Boca (Juniors), eu sou mais um torcedor comum. Para o torcedor do Fortaleza, eu sou o Willie. Recebo carinho da torcida, me apaixonei. Minha esposa, meus filhos, todo mundo respeita o amor que tenho pelo Fortaleza”, contou.

Quispe chegou à capital cearense no último domingo, 21, e conseguiu acompanhar a classificação do Fortaleza para a semifinal da Copa do Nordeste ao golear o Altos–PI. Durante a estadia, o peruano fez duas tatuagens em homenagem ao Tricolor de Aço: no braço direito, desenhou um Leão, com o ano de fundação do clube (1918), e abaixo, bonecos representando os familiares.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-04-2024: Wille, boliviano que torce para Fortaleza e Boca Juniors, participa do Trem Bala falando sobre o jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-04-2024: Wille, boliviano que torce para Fortaleza e Boca Juniors, participa do Trem Bala falando sobre o jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-04-2024: Wille, boliviano que torce para Fortaleza e Boca Juniors, participa do Trem Bala falando sobre o jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-04-2024: Wille, boliviano que torce para Fortaleza e Boca Juniors, participa do Trem Bala falando sobre o jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-04-2024: Wille, boliviano que torce para Fortaleza e Boca Juniors, participa do Trem Bala falando sobre o jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-04-2024: Wille, boliviano que torce para Fortaleza e Boca Juniors, participa do Trem Bala falando sobre o jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 18-04-2024: Wille, boliviano que torce para Fortaleza e Boca Juniors, participa do Trem Bala falando sobre o jogo de quinta-feira pela Copa Sul-Americana. (Foto: Samuel Setubal) Crédito: Samuel Setubal

A vinda para acompanhar Fortaleza x Boca Juniors teve apoio da esposa. O peruano tem outra viagem marcada para a semana do confronto em Buenos Aires, no Estádio La Bombonera, ou seja, perderia o duelo em solo argentino. Sendo assim, a companheira disse que Willie deveria vir ao Brasil para assistir à partida.

“Minha esposa me falou: 'Você que ama o Boca, ama o Fortaleza, tem que ir ao jogo no Brasil. Como que você não estará lá?'. Agradeço a ela também a viagem, porque temos crianças e ela está arrumando as coisas”, explicou.

Na Arena Castelão, o embaixador estará posicionado com a torcida do Fortaleza na arquibancada. Caso saia gol para algum dos lados, Quispe disse que não irá comemorar. A festa, porém, é garantida pelo peruano.

“Para o Boca, penso, esse jogo é muito importante, tanto que o jogo contra o Estudiantes foi adiado, para virem com os titulares. Será o espetáculo que tem que ser, à altura da Sul-Americana", avaliou.

"O Boca tem a responsabilidade de ganhar. Será um jogo difícil, o Boca vem com a cabeça alta e a única coisa que o Fortaleza precisa fazer, é jogar o jogo bonito que temos. Será muito complicado receber o gol de qualquer lado. Acho que não comemorarei nenhum dos gols. Estarei lá puxando, torcendo, mas não dá para comemorar”, pontuou.

Assista à entrevista com Willie Quispe no Trem Bala