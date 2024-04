Richard ultrapassa Adílson em ranking de pênaltis defendidos pelo Ceará no século XXI

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,30.03.2024: Richard. Classico rei, Fortaleza vs Ceara.

Herói dos últimos dois títulos conquistados pelo Ceará, o goleiro Richard tem se notabilizado como um pegador de pênalti, sobretudo em decisões. O atual camisa 1 do Alvinegro, inclusive, ultrapassou Adilson e se tornou o arqueiro do clube de Porangabuçu que mais defendeu penalidades desde 2001. O levantamento foi feito pelo historiador e ex-árbitro de futebol Mauro Bastos.

Ao todo, Richard já defendeu sete cobranças de pênaltis vestindo a camisa do Ceará. Deste número, cinco ocorreram em disputas por penalidades. As mais recentes foram exatamente nas finais que se consagrou herói: contra o Sport, pela decisão da Copa do Nordeste de 2023, e diante do Fortaleza, pela final do Campeonato Cearense deste ano.

Em ambas as finais, o goleiro pegou duas cobranças e foi peça fundamental para a conquista do título. Outro momento importante aconteceu na estreia do Vovô na Série B, no último sábado, 20, quando Richard defendeu pênalti batido por Thiago Galhardo, evitando que o Goiás abrisse 2 a 0 no placar — posteriormente, o Alvinegro empatou a partida.

Assim, o camisa 1 superou o ex-goleiro e ídolo do Ceará, Adilson, que encerrou a carreira com seis pênaltis defendidos pelo Vovô — todos no tempo regulamentar do jogo e três foram em duelos contra o rival Fortaleza, um deles na final do Estadual de 2006. Não à toa, Adilson ganhou o apelido de “Paredão” pela torcida alvinegra.

O restante da lista, considerando de 2001 até 2024, é composta por Fernando Henrique (cinco pênaltis defendidos), João Ricardo (quatro pênaltis defendidos) e Fernando Prass (dois pênaltis defendidos).

Maiores pegadores de pênaltis do Ceará no século:

Richard: 7 penais defendidos (cinco em disputas de pênaltis)

Adilson: 6 (todas durante o jogo)

Fernando Henrique: 5 (cinco em disputas de pênaltis)

João Ricardo: 4 (três em disputas de pênaltis)

Fernando Prass: 2 (uma em disputa de pênaltis)

Fonte: Mauro Bastos