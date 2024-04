Boca Juniors desembarca em Fortaleza e é recebido por torcedores no aeroporto e no hotel

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Goleiro Romero é um dos principais nomes da equipe

O Boca Juniors desembarcou na noite de ontem em Fortaleza, para jogo válido pela Copa Sul-Americana. A tradicional equipe xeneize enfrenta hoje, a partir das 21 horas, o Tricolor do Pici, na Arena Castelão, pela terceira rodada do certame continental.

Com a presença do atual presidente do clube e ex-jogador Riquelme, chefe da delegação, o elenco azul e ouro chegou à capital alencarina sem a grande estrela do time, Edinson Cavani, que ficou fora da lista de relacionados por desgaste muscular, sendo poupado para o confronto do grupo diante do Estudiantes, pela semifinal da Copa da Liga Argentina.

O grupo argentino deixou Buenos Aires no início da tarde de ontem e chegou a Fortaleza no começo da noite, sendo recebido por um pequeno grupo de torcedores no Aeroporto Internacional Pinto Martins, com rápida passagem pelo saguão a caminho do ônibus.

Na sequência, apesar da ausência de Cavani e da chuva que caía no momento em que ônibus desembarcou no hotel, na Beira-Mar, o grupo foi bem recepcionado onde ficará até a madrugada de amanhã — o retorno à Argentina será logo após a partida —, por alguns torcedores argentinos residentes em Fortaleza. Dentre eles estava Leonel Rourcke, que demonstrou otimismo para o embate.

"Creio que Boca vai fazer um jogo positivo, agressivo e vamos para cima. Acho que ganhamos de 2 a 0", palpitou. Quem também demonstrou boas expectativas foi o brasileiro-argentino León González, que acentuou ainda a importância de ver o time do coração na atual cidade em que mora.



"Nunca imaginaria. Como River (Plate) veio para cá, também não imaginei. Mesmo sendo rival, o Fortaleza está conquistando coisas e acredito que o Boca vença o jogo. Deve ser uma partida aberta, mas estou com boas expectativas", frisou.

O esquema de segurança, tanto no aeroporto quanto no hotel, impediu contato mais próximo dos torcedores com os atletas do Boca Juniors. Alguns sortudos ganharam autógrafos no saguão do Pinto Martins, enquanto o presidente Riquelme desembarcou com sorriso no rosto em Fortaleza e, no hotel, cumprimentou os jornalistas.

O experiente zagueiro Marcos Rojo, ídolo xeneize, foi o mais aclamado pelos torcedores. O goleiro Romero e o atacante Benedetto também receberam o carinho do público.