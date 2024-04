Com casa cheia, Fortaleza faz 4 a 2 no Boca Juniors em triunfo histórico pela Sul-Americana

Foto: FCO FONTENELE Lucero e Yago Pikachu anotaram os gols do Leão

Uma goleada histórica, que será eternamente lembrada no espaço das principais glórias do clube do Pici. O Fortaleza escreveu ontem, na Arena Castelão, um importante capítulo de sua trajetória centenária ao bater o Boca Juniors por 4 a 2, pela terceira rodada da Sul-Americana.

O resultado consolida a liderança do Tricolor no Grupo D da competição internacional, com nove pontos e 100% de aproveitamento. Além disso, deixa o Leão com cinco pontos de vantagem sobre a equipe argentina, principal concorrente pelo topo da tabela na chave. Apenas o primeiro colocado se classifica direto para as oitavas de final.

A vitória do escrete cearense contou com gols de Lucero e Pikachu — cada um marcou duas vezes. Uma noite mágica para o argentino Pochettino, que conduziu a criação ofensiva com precisão e distribuiu três assistências na partida. O clube de Buenos Aires balançou as redes com Merentiel e Zenón.

No reencontro com o Boca 14 depois, desta vez num jogo valioso em plena Sul-Americana, o Fortaleza foi superior nos 90 minutos, principalmente no segundo tempo dominante. Os xeneizes, que entraram em campo com um time alternativo, tiveram bastante dificuldades envolver os donos da casa.

Com o apito inicial, o Fortaleza adotou uma estratégia agressiva, sufocando a saída de bola do boca. A estratégia surtiu efeito logo aos 3 minutos. Num desarme no meio de campo, Pochettino deu belo passe para Lucero, que estufou as redes e abriu o placar.

Após o gol, o jogo perdeu um pouco de intensidade. Muitos erros de passes e de tomada de decisão atrapalhavam conclusões de jogadas de perigo.

Para reagir, o técnico Diego Martinez pediu para Langoni, substituto do poupado Cavani, explorar a profundidade do corredor pelo lado direito do ataque argentino. Em parceria com Saralegui, a jogada do gol de empate foi criada.

Num cruzamento rasteiro, Merentiel apareceu nas costas de Pedro Augusto, que atuou como zagueiro, para empatar a partida. Depois, Pikachu teve duas grandes chances para colocar o Fortaleza à frente, mas desperdiçou ambas.

Para a segunda etapa, Vojvoda corrigiu o time sem mudanças de peças. O Tricolor voltou a campo com mesmo ímpeto ofensivo do primeiro tempo, sufocando e colocando Boca nas cordas.

Com cinco minutos, Pochettino cobrou uma falta na área e viu Lucero acertar um forte cabeceio da entrada da área para estufar as redes do goleiro Romero.

Seis minutos depois, Pochettino achou Pikachu nas costas da defesa argentina com um lançamento longo. O camisa 22 avançou e, desta vez, não perdoou, ampliando o placar.

Aos 18 minutos, após jogada de Machuca, a bola sobrou para Pikachu, livre de marcação, empurrar de peito para o fundo das redes e transformar a vitória cearense em goleada.

Depois do 4 a 1 no placar, os argentinos tentaram esboçar uma reação, mas esbarravam a marcação do Leão. Na reta final do confronto, Zenón, de fora da área, acertou um belo chute para vencer João Ricardo e diminuir o placar, dando números finais ao embate histórico.

Fortaleza 4x2 Boca Juniors-ARG

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Brítez, Pedro Augusto e Cardona (Titi); Pikachu (Moisés), Zé Welison (Sasha), Hércules (Martínez), Pochettino e Bruno Pacheco; Lucero (Kayzer) e Machuca. Téc: Vojvoda

Boca Juniors-ARG

4-4-2: Romero; Di Lollo (Advíncula), Figal, Lema e Saracchi; Saralegui, Medina, Ezequiel Fernández e Fabra (Zenón); Merentiel e Langoni (Briasco). Téc: Diego Martínez

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 25/4/2024

Árbitro: Wilmar Roldán-COL

Assistentes: Alexander Guzmán-COL e Jhon Gallego-COL

Gols: 4min/1ºT e 5min/2ºT - Lucero e 9 e 17min/2ºT - Pikachu (FOR); 20min/1ºT - Merentiel e 39min/2ºT - Zenón (BOC)

Cartões amarelos: Pedro Augusto, João Ricardo, Lucas Sasha e Kayzer (FOR); Saracchi e Merentiel (BOC)

Público e renda: 53.428 presentes/R$ 1.730.268,00