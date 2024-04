Fortaleza inaugura megaloja oficial, a Laion World: "Marca de nível nacional"

Foto: Lucas Silva Fortaleza inaugurou megaloja oficial, a Laion World

O Fortaleza lançou, ontem à noite, a megaloja em parceria com a Volt, fornecedora de materiais esportivos, no complexo Laion World.

Localizado na Avenida Senador Virgílio Távora, no bairro Dionísio Torres, a estrutura pretende proporcionar à torcida tricolor uma experiência de ir ao “shopping”, como definiu o vice-presidente do Fortaleza, Gama Filho, mas todo personalizado para o torcedor.

Além da megaloja, o complexo terá um Sport Bar, parque infantil, salão de beleza masculino e feminino e uma cafeteria. Não há previsão para conclusão da Laion World, mas o próximo espaço inaugurado deve ser destinado às crianças: o Parque do Juba. O ambiente será temático, poderá ser acessado diariamente e também para a realização de aniversários.

“A Laion World, na verdade, é uma marca de nível nacional. O que a Volt está trazendo, em parceria com o Fortaleza, é um mundo de experiências. Hoje o que está sendo inaugurado é apenas a megaloja da Volt, com mais de 500m². Além disso, vamos ter o Sport Bar, que ainda está para fechar contrato, um parque infantil, salão de beleza masculino e feminino e, também, um café, para ser um ponto de encontro da torcida tricolor. Aqui é para ser o shopping da família tricolor”, disse Gama Filho ao Esportes O POVO.

Além da inauguração da megaloja, a Laion World contou com o lançamento da "Tradição" 2024, uniforme do Fortaleza para a temporada, e o livro “Da C à Libertadores”, escrito pelo CEO da SAF do Tricolor do Pici, Marcelo Paz.

Visando conhecer as instalações do complexo, torcedores fizeram filas nos arredores da Virgílio Távora para conhecer e também adquirir a nova camisa, que estava sendo vendida exclusivamente na megaloja.

Natural de Brasília, Ademar Arruda, filho de pais sobralenses, chegou à capital cearense ontem para acompanhar Fortaleza x Boca Juniors. Antes, porém, aproveitou para conhecer a Laion World e exaltou o complexo.

“Viemos para esse jogo contra o Boca (Juniors). O Fortaleza é uma paixão desde a nossa infância. Nós moramos em Brasília, mas sempre nutrimos essa paixão. Sempre que possível estamos aqui para ver nosso Tricolor. A minha primeira impressão (da Laion World) é de muito entusiasmo. Esse espaço, quando tiver pronto, vai ser bem legal para a torcida se reunir. A loja é fantástica, ampla, vale a pena vir aqui na Laion World”, contou.