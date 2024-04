Fortaleza recebe Boca Juniors em Castelão lotado pela Copa Sul-Americana

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Argentino Lucero é a principal esperança de gols do Leão

Um dos capítulos mais importantes da história do Fortaleza Esporte Clube será escrito hoje à noite, na Arena Castelão. A equipe do Pici entrará em campo às 21 horas, contra o gigante argentino Boca Juniors, pela terceira rodada da Sul-Americana.

Os cearenses têm a chance de terminar a primeira metade da fase de grupos na liderança e com cinco pontos de vantagem para o Boca, principal concorrente na chave D da competição internacional.

Um dia histórico para torcida tricolor, que 14 anos atrás via um amistoso festivo contra os mesmos argentinos no Gigante da Boa Vista e agora presenciará o time de coração travar uma partida valiosa diante do rival de Buenos Aires em um torneio continental. São aguardados mais de 55 mil torcedores para o confronto.

O Leão chega embalado para reencontrar os xeneizes. O time comandado por Juan Pablo Vojvoda soma sete jogos de invencibilidade, largou bem no Brasileirão, lidera a Sul-Americana e goleou o Altos-PI por 5 a 0, garantindo a vaga na semifinal do Nordestão.

No embate contra os piauienses, no último domingo, 21, Vojvoda utilizou equipe reserva visando justamente a partida de hoje. À exceção de Calebe, em transição, e os recém-chegados Felipe Jonatan e Breno Lopes (não inscritos a tempo na Sula), o treinador tricolor terá todo o elenco à disposição.

A tendência é para manutenção do esquema 3-5-2 que atuou no empate com o Cruzeiro. No ataque, Lucero deve formar dupla com Imanol Machuca. Os atacantes argentinos vivem ótimo momento na temporada e foram responsáveis por seis gols nas últimas quatro partidas que estiveram em campo.

Na ala-direita, Yago Pikachu também deve ser mantido. O camisa 22 marcou seu gol de número 50 na goleada sobre o Altos e alcançará 191 jogos pelo Fortaleza diante do Boca.

"É uma das melhores equipes do continente e por muito tempo conquistou várias Libertadores. Assim que saiu o sorteio, a gente já imaginava esse jogo. Ansiedade era grande. Como falei, desde o anúncio dos grupos, requer uma atenção maior, um apelo maior, até por parte da própria imprensa e do nosso torcedor", frisou o polivalente jogador.

Do lado ouro e azul, o técnico Diego Martínez resolveu poupar o principal jogador da equipe, Edinson Cavani, que ficou em Buenos Aires. O uruguaio terá descanso completo para a partida da próxima terça-feira, 30, contra o Estudiantes, pela semifinal da Copa da Liga Argentina.

O restante do elenco estará à disposição. Cria da base dos xeneizes, o atacante Luca Langoni, de 22 anos, é o mais cotado para substituir Cavani. O Boca Juniors também chega embalado para o embate após eliminar o seu maior rival, River Plate, nas quartas de final da Copa da Liga Argentina, por 3 a 2. O centroavante Merentiel, destaque da vitória de virada, marcou dois gols na partida e está confirmado para encarar o Fortaleza.

No último treino antes de encarar o Tricolor, Diego Martínez deu indícios de que pode utilizar um time alternativo para a partida. A provável escalação pode ter seis reservas.

Fortaleza X Boca Juniors-ARG

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Brítez, Kuscevic e Titi; Yago Pikachu, Zé Welison, Hércules, Pochettino e Bruno Pacheco; Lucero e Machuca. Téc: Vojvoda

Boca Juniors-ARG

4-4-2: Romero; Di Lollo, Figal, Lema e Saracchi; Saralegui, Medina, Ezequiel Fernández e Fabra; Merentiel e Langoni. Téc: Diego Martínez

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 25/4/2024

Horário: 21 horas

Árbitro: Wilmar Roldán-COL

Assistentes: Alexander Guzmán-COL e Jhon Gallego-COL

VAR: Carlos Orbe-EQU

Transmissão: Star+, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, Facebook e YouTube O POVO