Nadal diz não estar 100% para torneio em Madri e evita otimismo para Roland Garros

Foto: Thomas COEX / AFP Tenista espanhol Rafael Nadal em treino para o Masters 1000 de Madri

Rafael Nadal admitiu ontem que não está 100% para disputar o Masters 1000 de Madri, nesta semana. O tenista espanhol, aos 37 anos e cada vez mais perto da aposentadoria, disse que só competirá na capital madrilenha por jogar diante de sua torcida.

"As sensações não foram as melhores nesta semana. Se não fosse em Madri, talvez eu não jogasse. Mas há muitas emoções envolvidas", disse Nadal, que evitou fazer projeções sobre o futuro. O espanhol é alvo de forte expectativa para Roland Garros, Grand Slam que dominou nos últimos 20 anos.

"Não sei o que vai acontecer nas próximas três semanas. Vou continuar lutando e fazendo as coisas que acho que preciso fazer para jogar em Paris. E, se for possível, então jogarei. Se não estiver bem, então não, não vou jogar em Paris como estou me sentindo hoje", destacou o "Rei do Saibro".

Nadal também disse que este é, provavelmente, seu último ano no circuito e que espera ser competitivo pela última vez em Roland Garros, onde foi campeão por incríveis 14 vezes. Em Madri, o dono de 22 títulos de Grand Slam faturou um recorde de cinco troféus na capital espanhola, sendo o último levantado em 2017.

Desta vez, ele deve estrear hoje contra o americano Darwin Blanch, de apenas 16 anos. "Espero poder jogar sem muitas limitações. E aí veremos o que acontece. Se eu jogar sem limitações, mesmo que perca, será positivo."

"O objetivo é estar em quadra. Aproveite o maior tempo possível. Quero dizer, é isso. Tentar terminar o torneio vivo em termos de questões físicas, e aproveitar o fato de que poderei competir mais uma vez no circuito profissional e aqui em casa, em Madri, um lugar que me dá tudo em termos de apoio", declarou Nadal.