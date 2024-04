Recalde ganha espaço como centroavante e deve ter nova chance como titular no Ceará

Foto: AURÉLIO ALVES Recalde deve ganhar espaço no ataque do Vovô

Contratação mais badalada do Ceará para a temporada, Jorge Recalde chegou sob a expectativa de ser a principal referência técnica do elenco, anseio que ainda não conseguiu concretizar. O paraguaio, que iniciou o ano como titular e aos poucos foi perdendo espaço, até virar reserva, vive um momento de transição na equipe, saindo da função de meia para atuar como centroavante.

Ser o homem de referência na grande área não é uma novidade para Recalde. O jogador passou pela mesma experiência em seu último clube, o Newell's Old Boys, da Argentina, por um motivo semelhante ao que está tendo no Vovô: problemas no setor ofensivo. Por lá, firmou-se como titular, participou de 46 jogos na temporada, anotou oito gols e deu três assistências.

Apesar da quantidade de tentos não parecer tão elevada, o número foi relevante para a realidade do Newell's. De acordo com o site oGol, o paraguaio finalizou 2023 como artilheiro do time e foi o segundo jogador com mais partidas, atrás apenas do goleiro Lucas Hoyo. Na época da sua contratação, dirigentes do Ceará exaltaram o fato do meia, mesmo fora de posição, ter se destacado no Campeonato Argentino.

No Alvinegro de Porangabuçu, entretanto, chegou com a missão de ser o “camisa 10”, articulador do time no meio-campo, setor que já falou preferir atuar. O ritmo mais cadenciado de Recalde não casou com a ideia de jogo de Vagner Mancini pela busca de um time intenso e vertical. Neste contexto, vale ressaltar também a questão da adaptação ao futebol brasileiro, experiência inédita na carreira do paraguaio.

Quem assumiu a posição foi Lourenço, descrito por Mancini como “motorzinho” do time ao lado do volante Richardson. A dificuldade com os centroavantes do elenco — que pouco entregaram até então — fizeram o treinador resgatar o camisa 28 no jogo contra o Sport, pelas quartas de final da Copa do Nordeste, desta vez como atacante avançado. A tentativa funcionou e o paraguaio marcou o gol da equipe no duelo, mas não evitou a derrota.

Recalde voltou a ganhar uma chance como centroavante na estreia do Vovô na Série B, após Saulo Mineiro deixar o campo lesionado no início do primeiro tempo. Mancini, embora tivesse o uruguaio Facundo Barceló como opção, optou pela entrada do paraguaio. Na partida, fez bons pivôs e foi o segundo jogador do Ceará que mais finalizou ao lado de Lourenço, quatro chutes no total — um correto e três errados, de acordo com o FootStats.

Caso Saulo não se recupere a tempo, a tendência é de que Recalde seja mantido como centroavante titular. A nova fase do camisa 28 no Vovô, ainda que em sua fase inicial, é uma aposta interessante para que ele reencontre seu melhor futebol.