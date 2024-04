Com De Lucca, Ceará tem nova peça em disputa por posição no meio-campo

Foto: AURÉLIO ALVES Mancini ganha mais uma opção para o meio-campo do Vovô

Com a chegada de De Lucca no último dia da janela de transferências nacional, o Ceará ganhou mais um reforço para o meio-campo. Sem espaço no Vasco de Ramón Díaz, o volante chegou ao Vovô para disputar posição com os nomes já estabelecidos no setor e tentar maior minutagem ao longo da temporada. O jogador tem empréstimo válido até dezembro deste ano.

No Gigante da Colina, De Lucca foi utilizado em apenas quatro jogos em 2024 e anotou três assistências. Em seu último jogo com a camisa cruzmaltina — a goleada por 4 a 0 sobre a Portuguesa-RJ, no dia 3 de março, pelo Campeonato Carioca —, entrou apenas nos minutos finais. Chegando com esperanças de recuperar o bom rendimento, o novo camisa 8 alvinegro já havia sido sondado pelo departamento de futebol do Ceará anteriormente.

O volante se destaca pelo estilo de jogo intenso. Com bastante movimentação, De Lucca sabe se apresentar e ajudar na saída de bola. No auge de sua carreira, atuando pelo Bahia, em 2021, foi o nono meio-campista com mais acerto de passes no Brasileirão. No time de Vagner Mancini, o camisa 8 deverá ser utilizado para dar descanso a Richardson, Lourenço e Lucas Mugni, que têm sido as peças mais utilizadas pelo técnico alvinegro.

Com o novo reforço, o meio de campo do Ceará será composto por oito nomes, ao menos até a próxima janela: Jean Irmer, Lucas Mugni, Richardson, Bruninho, Recalde, Lourenço, Castilho e De Lucca.

Além do trio titular, Guilherme Castilho e Jean também têm sido acionados com frequência por Mancini. O primeiro disputa posição com Mugni, sendo o segundo volante da equipe, com a missão de auxiliar na construção de jogadas e também com responsabilidades defensivas, enquanto o segundo é o reserva imediato do capitão Richardson. De Lucca, por sua vez, pode exercer as duas funções.

Já regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o jogador poderá fazer sua estreia pelo Vovô no próximo jogo, contra o Mirassol-SP, que acontece na segunda-feira, 29, pela segunda rodada da Série B.

Desde que chegou ao Ceará, no último sábado, 21, De Lucca tem treinado em Porangabuçu. Ao ser apresentado pelo Alvinegro de Porangabuçu, no início desta semana, o jogador de 24 anos falou sobre as expectativas no novo clube e a satisfação de poder defender a camisa do Vovô.

“Eu já enfrentei algumas vezes o Ceará, tive a oportunidade de jogar aqui e sempre tive bons jogos na cidade. O Ceará sempre foi um adversário muito difícil, inclusive com a força da torcida, e agora eu quero sentir isso a meu favor. O que eu mais queria era uma oportunidade e o Ceará me deu. Agora é tentar aproveitar da melhor maneira", disse.

"Estou muito feliz e grato por estar no Ceará. É um casamento que me faz muito bem, porque preciso muito voltar a fazer o que eu mais gosto. Meu objetivo maior é colocar o Ceará o mais rápido possível onde ele merece estar”, declarou.