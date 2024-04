Inspirado, trio ofensivo comanda vitória histórica do Fortaleza sobre o Boca Juniors

Foto: Fco Fontenele/O POVO Pikachu e Lucero comandaram a vitória do Fortaleza sobre o Boca Juniors na Arena Castelão

A goleada histórica do Fortaleza sobre o Boca Juniors ficou marcada pela atuação de gala de três jogadores: Pochettino, Lucero e Pikachu. O meio-campista, responsável por três assistências, protagonizou sua melhor partida com a camisa vermelho-azul-e-branco, enquanto os dois atacantes assumiram, juntos, a artilharia da Copa Sul-Americana.

Antes de falar dos quatro gols marcados por Lucero e Pikachu — dois de cada —, é preciso ressaltar quem os construiu. Pochettino, taticamente, foi um pilar fundamental na vitória do time cearense. Para Lucero, seu compatriota, o meia deu dois passes na medida: um aos quatro minutos do primeiro tempo, quando interceptou a saída de bola do Boca, e outro aos cinco da etapa final, em cobrança de falta.

Pikachu, aos 17 do segundo tempo, também foi agraciado com um lançamento magistral, antes do círculo central do meio-campo, feito por Pochettino. Mas a atuação não se limitou “apenas” a isso. Defensivamente, o argentino também se destacou. Foi o líder do time em desarmes (3), interceptações (2) e cruzamentos corretos (1), segundo o FootStats. Nos dois primeiros quesitos citados, dividiu o topo do ranking com Hércules e Cardona, respectivamente.

Mas de nada adiantariam as ótimas assistências de Pochettino se os gols não tivessem acontecido. Lucero e Pikachu, decisivos como costumam ser em jogos grandes, chamaram novamente a responsabilidade ontem. “El Gato” teve uma noite de alta eficiência. Em três finalizações, guardou duas no fundo das redes e chegou a marca de 11 gols na atual temporada — somado aos 24 tentos de 2023, já totaliza 35 pelo Leão.

Pikachu, sem dúvidas, foi o atleta do Fortaleza que mais participou ofensivamente no duelo. Brigou, criou e arriscou. Sozinho, foi responsável por 47% das finalizações da equipe contra o Boca Juniors. Uma delas, ainda no primeiro tempo, quase se tornou um lindo gol de placa. Mas foi na etapa final que o polivalente jogador brilhou.

Assim, o trio tricolor toma conta dos rankings individuais da Sul-Americana. Lucero e Pikachu dividem a artilharia do certame continental, ambos com quatro gols marcados, um a mais que Mastriani, do Athletico-PR, e outros quatro jogadores. Pochettino, por outro lado, é o principal “garçom” até o momento, com quatro assistências.