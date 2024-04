Tênis: Bia Haddad e cearense Thiago Monteiro vencem sem sustos e avançam em Madri

Foto: RYAN LIM / AFP Bia Haddad largou com triunfo na Espanha

Beatriz Haddad Maia e Thiago Monteiro iniciaram com vitória suas campanhas na chave principal do Torneio de Madri, na Espanha. Ontem, os tenistas brasileiros venceram suas partidas sem perder sets e avançaram na importante competição, preparatória para Roland Garros.

Atual número 14 do mundo, Bia superou a veterana italiana Sara Errani por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2, em apenas 1h15min. Com o resultado, a brasileira somou duas vitórias seguidas na temporada, o que não acontecia desde fevereiro. Há 11 dias, ela vencera Anna-Lena Friedsam em duelo do Brasil com a Alemanha, pela Billie Jean King Cup, em São Paulo.

Em Madri, já pela segunda rodada, Bia voltou a exibir atuação que lembrou seus melhores momentos do ano passado, quando alcançou a histórica semifinal de Roland Garros, em Paris. Foi sua primeira vitória na chave principal de Madri, onde tem histórico negativo.

"A primeira rodada (estreou direto na segunda) é sempre um jogo duro, especialmente contra a Sara. Ela é muito competitiva, não importa a idade, o piso ou o torneio. Ela compete em todos os pontos. Estou feliz com o trabalho de hoje, não era um jogo fácil. Sabíamos que seria duro, que exigiria coragem, e teríamos que buscar a rede o máximo possível. Tem uns detalhes a melhorar, é tênis. Mas eu não queria ser perfeita", comentou Bia, ao fim da partida, em entrevista ao canal ESPN.

Na terceira rodada, Bia enfrentará a americana Emma Navarro, de 22 anos e atual 23ª do ranking. Elas se enfrentaram apenas uma vez no circuito, com vitória da atleta dos Estados Unidos, em 2021, com direito a um "pneu" (6/0) no placar.

Cearense também avança

Após superar a fase de qualifying, Monteiro iniciou sua trajetória na chave principal com vitória sobre o sérvio Dusan Lajovic por 6/4 e 6/3. O número 118 do ranking será o adversário de estreia do grego Stefanos Tsitsipas, que vem se destacando nesta gira de saibro na Europa — foi campeão do Masters 1000 de Montecarlo e vice em Barcelona nas últimas semanas. Tsitsipas é o atual número 7 do mundo.

"Hoje foi um jogo bem consistente, sólido. Acho que saquei muito bem, foi um fator muito importante para que eu ficasse confortável na partida. Ele veio de uma boa campanha em Barcelona, mas sinto que o nosso jogo encaixa, venho de duas vitórias nos nossos últimos dois confrontos. Hoje acho que funcionou tudo muito bem e é a minha terceira vitória em Madri, isso vai me dando confiança e ritmo", comentou.