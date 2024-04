Torcida do Fortaleza faz festa e vive noite histórica em goleada sobre o Boca

Foto: FCO FONTENELE Torcedores fizeram bela festa no Gigante da Boa Vista

Nada mais move o torcedor que a paixão que ele carrega pelo seu time do coração. Foi movido ao amor dedicado ao Tricolor do Pici que mais de 53 mil tricolores lotaram a Arena Castelão ontem em uma noite histórica: comandada por Lucero e Yago Pikachu, a equipe de Juan Pablo Vojvoda aplicou uma goleada de 4 a 2 no tradicionalíssimo Boca Juniors.

Desde a entrada nas tribunas, o clima não era de nervosismo. Apesar de entender a importância do jogo para se firmar na liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana, o torcedor do Leão parecia entender que seria uma partida a se desfrutar e assim as arquibancadas do Gigante da Boa Vista foram se colorindo.

Na entrada das equipes em campo, apesar das limitações impostas pela Conmebol, uma bela festa foi apresentada, com faixas e balões em vermelho, azul e branco.

Mas se os elementos para festa foram poucos, o torcedor abrilhantou as arquibancadas, e não somente com jogo de luzes. Na hora do hino nacional, o orgulho de ser brasileiro foi retumbado com o hino a capela e, quando a bola rolou, o torcedor inflamou o time em busca do primeiro gol, conquistado cedo diante dos hermanos e sendo marcado justamente por um portenho: Martín Lucero.

Apesar da vantagem no placar, o embate teve seus momentos de dramaticidade. Quando o Boca Juniors teve chegadas e chegou a somar um empate, as emoções do campo escoaram para a arquibancada, que se recolheu aos próprios nervos.

No segundo tempo, quando o Fortaleza construiu o gigante triunfo, a torcida se apresentou, assim como o time, mais uma vez ao continente.

Além do apoio com cânticos, mais uma subida do bandeirão com a nova camisa do clube e faixas estendidas outra vez, e o torcedor passou a desfrutar. Teve vaia cearense para os argentinos — de dentro e de fora de campo — e apoio até o apito final, que sinalizava que cada um que esteve no Gigante da Boa Vista entendeu a importância histórica do jogo assistido.

Para a torcedora Ana Paula Vale, é um triunfo histórico, não apenas pelos três pontos em si, mas pela edificação de um momento que veio para ficar. “Vitória maravilhosa. Foi uma noite inesquecível. Quem viveu tudo que a gente viveu na Série C tem que valorizar muito esse momento. Foi um dia muito especial”, exaltou.