De olho no Mirassol, Matheus Bahia diz que Ceará precisa manter identidade da estreia

Foto: AURÉLIO ALVES Matheus Bahia se firmou na lateral do Vovô

Titular absoluto e peça importante da equipe comandada por Vagner Mancini, o lateral-esquerdo Matheus Bahia concedeu entrevista coletiva e projetou o confronto diante do Mirassol-SP, próximo adversário do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, 29, às 19h30min, no Estádio Maião, no interior paulista.

O camisa 79 ressaltou que o empate na estreia, diante do Goiás, aumenta a necessidade do Ceará buscar a vitória fora de casa contra o clube paulista. Apesar de reconhecer a força do rival, o lateral enfatizou que o Vovô tem “plena condição” de conquistar os três pontos.

“Como o Mancini sempre fala, em casa a gente precisa ganhar e fora de casa temos que buscar o maior número de pontos que conseguirmos. Por termos empatado em casa, precisamos sim ganhar fora de casa agora (contra o Mirassol). Temos plena condição, mas do outro lado tem um adversário difícil, que treina junto há muito tempo. Vai ser um jogo muito difícil, porém vamos buscar os três pontos e temos condição de conseguir”, disse.

Matheus Bahia fala de união do elenco em busca do acesso

Questionado sobre o momento interno do time, Matheus Bahia reforçou que a união do elenco é um trunfo importante na busca pelo acesso de divisão nacional. De acordo com o lateral, ter um plantel “remando” na mesma direção é fundamental para o sucesso. Além disso, o jogador utilizou a postura do time no jogo de estreia da Segundona como um modelo a ser seguido.

“Acredito que a união do grupo, todos no mesmo barco. Acho que isso é o principal e está acontecendo aqui. Nossa identidade tem que ser igual a do primeiro jogo, de correr 100%. No primeiro jogo, o Goiás, no intervalo, já não aguentava nossa intensidade. Esse é o segredo, todos remando no mesmo barco, sem ninguém remando ao contrário, acho que a gente consegue nosso objetivo no final do ano”, analisou.



Consolidado na equipe, Matheus Bahia vive ótima fase no Ceará e reconheceu que o acolhimento em sua chegada ao clube foi um fator que contribuiu no seu bom desempenho em campo.

“Pela forma que fui recebido no clube, com o acolhimento que tive, foi muito mais fácil de performar. Eu fui crescendo e ganhando confiança, o grupo também foi ajudando e encorpando como time. Então todo mundo cresceu. Fico feliz de estar ajudando e é apenas o começo da minha jornada no Ceará”, destacou o lateral.



O concorrente do camisa 77 na disputa por posição é Paulo Victor, que teve o contrato estendido até o final desta temporada.