Em vantagem, Fortaleza BC encara São José no CFO para avançar nos playoffs do NBB

Foto: Matheus Maranhão/Brasília Basquete Armador Orresta é um dos principais nomes do time

Após largar em vantagem nas oitavas de final do NBB, o Fortaleza Basquete Cearense volta às quadras hoje, às 16 horas, para disputar o segundo jogo dos playoffs diante do São José-SP. No primeiro duelo, fora de casa, o Carcalaion garantiu uma vitória de 73 a 70, no último domingo, 21.

Com o início positivo no mata-mata, o time cearense chega com a vantagem de fazer o embate decisivo em seus domínios, com o apoio da torcida. Precisando apenas de uma vitória para se classificar para as quartas de final da competição, a equipe projeta recorde de público no Centro de Formação Olímpica (CFO).

A expectativa é de que 10 mil torcedores estejam presentes para acompanhar a disputa. O maior público presente em uma partida de basquete no CFO é de 9.234 pessoas, quando o Basquete Cearense enfrentou o Mogi das Cruzes, em 2019.

Assista à entrevista com Thális Braga e Orresta

Para ajudar a ter a casa cheia, o Fortaleza BC lançou uma campanha em parceria com o programa Mesa Brasil, do Sesc. Os ingressos poderão ser trocados por 1kg de alimento não-perecível, que será doado para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Para participar da ação, basta realizar a troca na bilheteria do CFO.

O técnico Flávio Espiga se vê positivo para o embate contra o São José e conta com o apoio da torcida tricolor. ”Nós temos agora a oportunidade de voltar para casa e jogar dentro da nossa quadra, com o nosso torcedor. Agora é hora de lotar o CFO e apoiar os meninos, que lutaram tanto durante essa temporada”, afirmou.

Caso avance na disputa, o Fortaleza BC enfrentará o vencedor de Botafogo x Flamengo. Grande favorito no NBB e líder da fase de classificação, o Rubro-Negro venceu o Glorioso por 92 a 87 e tem vantagem na próxima disputa. Nas duas vezes em que o Carcalaion encarou o Flamengo pela temporada regular, os placares foram favoráveis ao time carioca.

Thális Braga, presidente do Carcalaion, projetou um eventual duelo na próxima fase do mata-mata do NBB. “É óbvio que o Flamengo é um adversário muito forte e exige uma preparação especial, mas não muito diferente do que seria se nós tivéssemos que enfrentar outro adversário, porque nessa fase todo mundo é muito competitivo. Mas estamos focando nossa preparação no jogo após jogo”, ponderou o dirigente.