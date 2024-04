Exclusiva com João Ricardo, do Fortaleza: goleada no Boca Juniors, boa fase e seleção

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC João Ricardo concedeu entrevista no Pici

Menos de 24 horas depois da vitória histórica por 4 a 2 sobre o Boca Juniors-ARG, pela Copa Sul-Americana, João Ricardo chegou cedo ao Pici, sob céu nublado e de ambiente em alto astral, para falar com O POVO na tarde de ontem.

Na mesa de pôquer do salão de convivência da sede do clube, onde os atletas costumam jogar cartas nas concentrações, o camisa 1 do Fortaleza abriu o jogo: exaltou a goleada sobre os argentinos, comemorou o bom momento na carreira e ponderou sobre o sonho de uma eventual convocação para a seleção brasileira.

Em um Castelão preenchido por mais de 53 mil torcedores, o Tricolor foi avassalador diante da tradicional equipe do país vizinho e contou com atuação inspirada do trio ofensivo Pochettino, Yago Pikachu e Lucero para balançar as redes. Os jogadores do Leão, que já projetavam o confronto antes do sorteio dos grupos do torneio e aguardavam de forma ansiosa após a confirmação, viveram uma noite de glória. O placar elástico ganhou repercussão continental.

"A gente imagina uma vitória, de 1 a 0, talvez, 2 a 1, um empate em 1 a 1, algo parecido. Mas o placar elástico assim, acho que nem o próprio torcedor acreditava muito ou conseguia imaginar. Nós trabalhamos muito durante a semana, o espírito, a confiança do elenco estava muito grande em uma vitória. Lógico que não por quatro (gols), mas talvez 1 a 0. A gente se preparou muito para isso. Que bom que foi uma vitória elástica, com o time jogando bem, uma festa linda do torcedor, que compareceu também. Era isso que todo mundo esperava, que o torcedor queria: uma festa linda e um grande desempenho dentro de campo", destacou o arqueiro.

No Leão desde 2023, após passagem de duas temporadas pelo arquirrival Ceará, João Ricardo já soma 72 partidas com a camisa tricolor, ostenta a titularidade absoluta e conta com a confiança pelas boas atuações, além de se destacar como pegador de pênaltis.

"Eu vivi muitos momentos bons na minha carreira, de campeonatos bons, só que talvez uma final de Sul-Americana te dá uma visibilidade muito maior do que as fases boas que eu tive em outros clubes, jogando campeonatos menores. Acredito que hoje, sim, estou numa fase muito espetacular, muito confiante, muito feliz aqui. O carinho que o torcedor tem comigo na arquibancada, isso me dá uma segurança muito grande para desempenhar meu papel. Acredito que hoje eu esteja em um dos melhores momentos da minha carreira e jogando Sul-Americana, contra equipes como Boca Juniors, isso dá uma visibilidade muito grande", reconheceu.

Em Porangabuçu, o goleiro trabalhou por alguns meses com Dorival Júnior, atual técnico da seleção brasileira — membros da comissão da Amarelinha estiveram no Castelão este mês para assistir a Fortaleza x Cruzeiro. A visibilidade no Fortaleza e o bom desempenho debaixo das traves podem abrir as portas para João Ricardo na equipe nacional?

"Eu estou com 35 anos já, né? Tive muitos sonhos, muitas esperanças de seleção... Lógico que se aparecer a oportunidade, eu vou ficar muito feliz, mas é um sonho. A gente pensa assim. Procuro ter os pés no chão, manter minha humildade, minha tranquilidade. Hoje, o meu foco é o Fortaleza, então tenho que desempenhar o meu melhor papel aqui. Eu desempenhando meu melhor papel aqui, talvez, no futuro, possa aparecer algo assim, um sonho que seja realizado", avaliou o camisa 1.

Com Lucas Mota

João Ricardo exalta Pedro Augusto e revela surpresa por escalação: "Estava merecendo"

O goleiro João Ricardo exaltou o companheiro de equipe, Pedro Augusto, pela atuação na vitória histórica sobre o Boca Juniors, na terceira rodada da Sul-Americana. Em entrevista exclusiva ao O POVO, o arqueiro do Fortaleza revelou o "abraço" do elenco ao meio-campista, a surpresa pela escalação do volante como zagueiro e ressaltou a confiança no camisa 28.

"Depois do jogo, mandei uma mensagem no privado para ele parabenizando pelo grande jogo. Querendo ou não, ele vinha jogando poucos jogos na temporada. E no maior jogo do ano, você ter uma oportunidade de jogar, gera uma ansiedade, uma preocupação para ele. A gente fica muito feliz pelo desempenho e pela atuação dele. Foi muito seguro, fez uma partida muito tranquila, passou uma imagem muito positiva nessa posição de zagueiro", afirmou o arqueiro.

Diante do Boca, Vojvoda surpreendeu ao escalar Pedro Augusto como zagueiro no esquema 3-5-2. O jogador, que foi alvo intenso de críticas dos torcedores por ter perdido pênalti decisivo na final da Sul-Americana contra a LDU, atuou os 90 minutos contra os argentinos e terminou a partida como um dos destaques tricolores.

"O Vojvoda é um treinador muito inteligente, né? Ele sabe tirar, sabe as posições que os jogadores jogam. Com o Pedro não foi diferente", explicou.

"O Pedro sofreu muito no ano passado depois daquela situação do pênalti. Foi muito cobrado. É um cara que se você conviver com ele, é um cara bacana demais, muito humilde, gente fina demais. Estava merecendo fazer um grande jogo para voltar a ter confiança. O elenco abraça muito ele, tenta passar muita confiança pra ele", completou o camisa 1.

Vojvoda decidiu por Pedro Augusto na zaga na véspera de encarar o Boca Juniors

O paredão tricolor contou como o elenco ficou sabendo que o volante seria titular contra o Boca Juniors como zagueiro.

"Foi na véspera do jogo. No jogo contra o Altos, jogou uma equipe diferente. No outro dia, o time que jogou contra o Altos descansou. O treino contra o Boca foi de apronto, na véspera do jogo, e foi aí que a gente ficou sabendo que ele ia de zagueiro. Acho que nem ele esperava", disse.

"Ele é um cara que sempre acreditou no potencial, continuou trabalhando firme, se determinou muito, e a oportunidade chegou para ele num jogo grande. Ele foi muito bem, estava todo mundo torcendo para que ele fizesse um grande jogo. Tenho certeza de que ele vai dar a volta por cima depois de tudo que passou e ainda vai dar muitas alegrias para a gente aqui", completou.

Com Afonso Ribeiro