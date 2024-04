Insatisfeita, Conmebol notifica Fortaleza sobre gramado do Castelão para jogos da Sula

Foto: Fco Fontenele/O POVO Gramado da Arena Castelão no 2º jogo da final do Campeonato Cearense de 2024

A Conmebol enviou uma notificação à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que foi repassada ao Fortaleza, enfatizando sobre a insatisfação com o estado do gramado da Arena Castelão.

A entidade utilizou como base um relatório feito por engenheiros agrônomos após a partida entre o Leão do Pici e o Boca Juniors, na última quinta, 25. A informação foi divulgada inicialmente pelo Blog do Kempes e confirmada pelo O POVO.

Na notificação, assinada pelo diretor de competições e operações da Conmebol, foi informado que o Fortaleza terá até o dia 10 de maio para solicitar uma nova avaliação do campo do Castelão — processo que é feito por engenheiros da entidade. Neste caso, entretanto, o clube cearense precisaria arcar com todo o custo financeiro da operação.

Caso o Fortaleza não queira arcar com uma nova inspeção, o Leão terá até o dia 13 de maio para indicar outro estádio que possa receber os jogos do clube como mandante. O caso é semelhante ao do Palestino, do Chile, que disputa a Libertadores deste ano e teve duas praças esportivas vetadas pela Conmebol — a primeira por má iluminação, e a segunda por condições ruins do gramado.

No jogo entre Fortaleza e Boca Juniors, a condição do campo da Arena Castelão acabou chamando a atenção negativamente de pessoas ligadas à Conmebol e que estavam presentes no estádio. Falta de cobertura de grama em determinados pontos e irregularidades de nivelamento foram alguns dos problemas relatados.

Sempre após jogos de competições organizadas pela Conmebol, a entidade recebe diversos relatórios de diferentes temas envolvendo o cenário da partida. Quando algo precisa ser notificado, um documento é enviado para a Confederação que representa o país e, assim, encaminhado para o clube em questão. O Fortaleza, inclusive, já tem em mãos a notificação.

Na próxima segunda-feira, 29, o presidente da Federação Cearense de Futebol (FCF), Mauro Carmélio, irá se reunir com o secretário de Esportes, Rogério Pinheiro, e o secretário de Obras, Quintino Vieira, para uma posição governamental com relação a prazos e atendimento sobre o gramado do Castelão. Em paralelo, o dirigente da FCF também conversará com representantes do Fortaleza em busca de uma alternativa.