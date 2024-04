Após derrota na estreia, Floresta visita Volta Redonda na Série C; Atlético-CE perde na Série D

Foto: Kely Pereira/Floresta EC O Floresta recebeu o Botafogo-PB no estádio Presidente Vargas pela primeira rodada da Série C do Brasileirão de 2024.

Após largada com derrota na estreia da Série C do Campeonato Brasileiro, diante do Botafogo-PB, por 2 a 1, no PV, o Floresta quer somar os primeiros três pontos na atual edição da competição nacional. O Lobo da Vila visita o Volta Redonda-RJ hoje, às 19h30min, no Estádio Raulino Oliveira.

Na primeira rodada da Terceirona, o Voltaço venceu o Remo-PA por 2 a 1, em Belém (PA). Os donos da casa do confronto de hoje chegaram perto do acesso à Série B na última temporada e almejam nova campanha positiva.

O Verdão ainda busca um momento positivo na temporada. Em sua terceira participação seguida na Série C, o clube contratou atletas experientes, como o meia Wescley e o volante William Oliveira, ambos ex-Ceará. Após a derrota na rodada inicial, o time comandado por Felipe Surian quer se reabilitar para subir na tabela de classificação.

Outro representante cearense na competição, o Ferroviário entrará em campo amanhã, quando recebe a Aparecidense-GO, às 20 horas, no Estádio Presidente Vargas. Na estreia, o Tubarão da Barra perdeu por 2 a 1 para o Figueirense, em Florianópolis (SC).

Na Série D, o futebol local também não teve largada positiva. Ontem, o Atlético-CE recebeu o Potiguar no Domingão, em Horizonte, e perdeu de virada, sofrendo gol no fim. Alan abriu o placar para a Águia da Precabura, mas os visitantes reverteram o cenário com gols de Sampaio, duas vezes.

O Grupo D da Quarta Divisão nacional também tem os outros dois clubes cearenses, Iguatu e Maracanã. A equipe do Centro-Sul do Estado estreia hoje, diante do Sousa-PB, longe de casa, às 16 horas, enquanto o time da Região Metropolitana recebe o América-RN, a partir das 15h30min, em seus domínios.