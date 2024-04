Cearense Thiago Monteiro conquista vitória histórica sobre Tsitsipas e avança em Madri

Foto: Thomas COEX / AFP Thiago Monteiro teve ótima atuação em triunfo

O tenista cearense Thiago Monteiro fez história em solo espanhol com grande atuação e conseguiu um dos maiores resultados de sua carreira ao derrotar o grego Stefanos Tsitsipas, número 7 do mundo, ontem, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, com um duplo 6-4.

Monteiro, número 118 do mundo, se impôs com um jogo sólido diante do vice-campeão do torneio de Barcelona e vencedor do Masters 1000 de Monte Carlo, e fechou a partida em pouco mais de uma hora e meia.

"Eu estava muito concentrado e fui bem no saque. Foi um pouco melhor do que esperava, mas fiz uma boa partida", disse Monteiro em entrevista coletiva após a vitória.

O brasileiro quebrou o saque do grego no terceiro game do primeiro set e logo no início da segunda parcial. Tsitsipas ainda salvou três match-points, mas Monteiro conseguiu confirmar o saque no 10º game do segundo set e fechou a partida.

"Essa semana, sem dúvidas, tem tudo para ser uma virada de chave e essa vitória, com certeza, foi uma das maiores da minha carreira. Saber que num bom dia a gente joga de igual para igual com esses jogadores me dá muita confiança", festejou o tenista cearense.

"Estou muito feliz e orgulhoso com a vitória de hoje (ontem, sábado). O ritmo de jogo e as condições de Madri me favorecem. Tive que acreditar a todo momento que eu era capaz e que tinha jogo para bater de frente com um jogador como o Stefanos", disse Monteiro.

Tsitsipas sofreu no saibro da Caja Mágica, fechada ontem devido à chuva que caía sobre a capital espanhola. O grego acumulou a segunda derrota da temporada neste piso, após a final em Barcelona, onde encerrou uma sequência de dez vitórias, contra Casper Ruud.

"Ele foi muito agressivo. Sua porcentagem de primeiros saques foi muito alta. Senti que me faltou ritmo no restante da partida", explicou Tsitsipas após a derrota para o cearense. "Tive um bom adversário diante de mim. Ele me puniu com grandes golpes sempre que eu errava", acrescentou.

Monteiro vai enfrentar na terceira rodada o tcheco Jiri Lehecka, que eliminou o sérvio Hamad Medjedovic com parciais de 7-5 e 6-4.

Também representante brasileiro na competição em solo espanhol, o jovem João Fonseca foi derrotado por 2 sets a 0 pelo britânico Cameron Norrie. Hoje, Thiago Wild vai enfrentar Carlos Alcaraz, número 3 do mundo, a partir as 11 horas (de Brasília).

No feminino, Beatriz Haddad Maia garantiu seu lugar nas oitavas de final do Torneio de Madri ao superar a americana Emma Navarro por 2 sets a 0, com duplo 6/4, em 1h52min de confronto. Bia esbanjou solidez, principalmente no saque, e faturou sua segunda vitória no saibro espanhol.

Com Gazeta Esportiva