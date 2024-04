Embalado, Fortaleza recebe RB Bragantino pelo Brasileirão e mira volta ao G-6

Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC Renato Kayzer deve ter chance como titular do Tricolor

Invicto há oito partidas (cinco vitórias e três empates) e com moral elevado após a goleada histórica sobre o gigante Boca Juniors-ARG, na última quinta-feira, 25, o Fortaleza já volta a campo hoje, a partir das 18h30min, para enfrentar o RB Bragantino, no Castelão, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Em meio às disputadas da Sul-Americana e da Copa do Nordeste — a Copa do Brasil será retomada no meio de semana, com o início da terceira fase —, o Tricolor entrou em campo apenas duas vezes na atual edição da Série A, já que o duelo contra o Criciúma, pela terceira rodada, foi adiado em razão da semifinal do Nordestão.

Na estreia do Brasileirão, o Leão bateu o São Paulo por 2 a 1, no Morumbis, e ficou na quarta posição. Na sequência, empatou em 1 a 1 com o Cruzeiro, em casa, e caiu para a sexta posição. Depois dos jogos da terceira rodada, a equipe do Pici acabou deixando o G-6, para onde quer retornar com um triunfo sobre o Massa Bruta.

"Hoje, o Fortaleza, por tudo que vem crescendo, no sentido de contratações, buscando ateltas, está montando um elenco muito forte... Lógico que o sonho gigantesco de todo mundo seria um título brasileiro, né? Mas hoje o Fortaleza tem time possível para brigar no G-4 tranquilamente", disse o goleiro João Ricardo, em entrevista exclusiva ao O POVO.

A formação que fez grande atuação diante dos argentinos deverá ter mudanças, tanto pelo desgaste físico quanto pela proximidade do próximo embate, diante do Vasco, na quarta-feira, 1º, pela Copa do Brasil, novamente no Gigante da Boa Vista.

Por isso, o técnico Juan Pablo deverá poupar algumas peças e dar oportunidades aos recém-chegados, seja desde o início ou no decorrer do jogo: Felipe Jonatan, Martínez, Renato Kayzer e Breno Lopes. O lateral-esquerdo cearense e o centroavante podem ser escolhidos como titulares diante da alta minutagem de Bruno Pacheco e Lucero.

Em contrapartida, há baixas por lesão: o zagueiro Kuscevic, com estiramento muscular na coxa esquerda, e o meia Calebe, com edema também na coxa esquerda. O lateral-direito Dudu, com desconforto na coxa direita, e o zagueiro Cardona, que saiu de campo mais cedo diante do Boca Juniors, são dúvidas, mas o defensor argentino deverá estar à disposição.

O RB Bragantino, por sua vez, soma sete pontos na Série A: largou com empate diante do Fluminense (2 a 2) e depois bateu Vasco (2 a 1) e Corinthians (1 a 0).

O técnico Pedro Caixinha poupou alguns jogadores na vitória sobre o Sportivo Luqueño, do Paraguai, pela Sul-Americana, visando a competição nacional e ainda contará com os retornos do volante Matheus Fernandes, do meia Lucas Evangelista e do atacante Helinho, que estavam lesionados.

Fortaleza x RB Bragantino

Fortaleza

3-5-2: João Ricardo; Brítez, Pedro Augusto e Cardona; Tinga, Lucas Sasha, Hércules, Pochettino (Martínez) e Felipe Jonatan; Marinho (Moisés) e Renato Kayzer. Téc: Vojvoda

RB Bragantino

4-3-3: Cleiton; Andrés Hurtado, Lucas Cunha, Lucas Cândido e Juninho Capixaba; Matheus Fernandes, Jadsom (Lucas Evangelista) e Ramires; Bruninho, Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha

Local: Arena Castelão, em Fortaleza/CE

Data: 28/4/2024

Horário: 18h30min

Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda/ES

Assistentes: Fernanda Kruger-Fifa/MT e Douglas Pagung/ES

VAR: Rodrigo Nunes de Sá-VAR-Fifa/RJ

Transmissão: Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO