Fortaleza BC vence São José, avança no NBB e vai encarar Flamengo nas quartas

Foto: Davi Rocha/FBC Jogadores do Fortaleza BC comemoram classificação

Em uma tarde de muito apoio no Centro de Formação Olímpica (CFO), o Fortaleza Basquete Cearense venceu o São José por 90 a 66 e avançou para as quartas de final, ontem.

O Carcalaion já havia levado a melhor no primeiro embate dos playoffs por 73 a 70, fora de casa, e com o triunfo diante da torcida carimbou a classificação, sem necessidade do terceiro jogo contra os paulistas.

Agora, o time comandado por Flavio Espiga se prepara para enfrentar o Flamengo na próxima fase do mata-mata. A equipe carioca, líder na fase de grupos, passou pelo Botafogo após também vencer as duas primeiras partidas da série melhor de três.

O técnico Flávio Espiga, do Carcalaion, exaltou o desempenho defensivo e a eficiência dos jogadores na bola de três. “Eles são capazes disso, a gente só está crescendo, buscando o máximo que esse grupo pode alcançar” disse o comandante.

O presidente do Fortaleza BC, Thális Braga, comentou sobre a presença da torcida no CFO. “Torcida compareceu em peso na temporada regular, nessa reta final de playoffs. E a gente espera que isso seja exponenciado contra o Flamengo”, projetou o dirigente.

Em quadra, o Fortaleza BC se mostrou dominante diante do São José e venceu todos os quartos da partida, finalizado o duelo com 24 pontos à frente do time paulista: 20 a 15 no primeiro período, 20 a 14 no segundo, 27 a 19 no terceiro quarto e 23 a 18 na etapa final.

Eddy, camisa 20 do Carcalaion, foi o cestinha da partida, com 20 pontos, sendo seis bolas de três. Dexter McCalahan, com 17 pontos, e Orrestra, ditando o ritmo do time, também foram destaques sob o comando de Flávio Espiga.

Eddy comentou sobre a eficácia do time na partida e a ambição da equipe. “Fomos felizes, fizemos uma boa partida no coletivo. Passar para as quartas é bom, mas vamos buscar mais”, pontuou.

Com um sistema defensivo bem postado, o Fortaleza Basquete Cearense conseguiu forçar erros do São José no perímetro e dentro do garrafão. O time paulista até esboçou uma reação no segundo quarto e chegou a diminuir uma diferença de 18 pontos para nove pontos, mas não conseguiu manter o bom desempenho no restante da partida.