Sem Erick Pulga e Saulo Mineiro, Ceará embarca para enfrentar Mirassol pela Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Janderson pode ganhar vez no ataque alvinegro

O Ceará embarcou, na manhã de ontem, para São Paulo, de onde seguirá para a cidade de Mirassol para disputar o segundo compromisso na Série B. A delegação alvinegra viajou com desfalques no ataque para o duelo diante do Leão do interior paulista, que será amanhã, às 19h30min, no Estádio Maião.

Para o desafio, o treinador Vagner Mancini não poderá contar com seu jogador de maior destaque: Erick Pulga. Sem condições físicas para atuar, o artilheiro do Vovô permaneceu em Fortaleza e será desfalque.

Artilheiro da equipe no ano, com nove gols, Pulga se lesionou durante um dos treinos do Vovô ao longo da semana. Além disso, o camisa 16 já havia reclamado de um desconforto na partida de estreia do Alvinegro na Série B, contra o Goiás. Naquela ocasião, ele conseguiu permanecer no jogo até o fim.

Peça fundamental do Ceará, Pulga é o jogador com maior minutagem do elenco ao lado do lateral-direito Raí Ramos. O atacante, vale ressaltar, não foi substituído nenhuma vez nos partidas em que começou como titular — 15 no total.



Quem também não viajou foi Saulo Mineiro. O centroavante, que vinha ganhando espaço na equipe titular nos últimos jogos, lesionou-se contra o Esmeraldino e segue em recuperação. Por outro lado, Mancini tem o retorno de Facundo Castro entre as peças do ataque. Além do uruguaio, outros quatro jogadores do setor ofensivo estão relacionados: Barceló, Recalde, Aylon e Janderson.

No meio-campo, a novidade fica por conta do recém-contratado Patrick de Lucca, que acertou com o Vovô na janela nacional de transferências, emprestado pelo Vasco. O volante deve iniciar a partida no banco de reservas, mas pode fazer sua estreia com a camisa preto-e-branco. No gol, Maycon Cleiton, também reforço do clube, embarcou com o time e será opção ao lado de Richard e Bruno Ferreira.

O zagueiro Ramon Menezes, desfalque recente por lesão, está recuperado e foi integrado ao plantel que disputará a partida em Mirassol. O defensor, inclusive, deve ser titular ao lado de Matheus Felipe.

Sem Erick Pulga e Saulo Mineiro, Mancini terá algumas opções para montar o trio de ataque. A mais provável é a entrada de Janderson no lado esquerdo, Aylon pela direita e o paraguaio Jorge Recalde como homem de referência na área.

O restante da equipe alvinegra não deve ter surpresas: Richard; Raí Ramos, Matheus Felipe, Ramon Menezes e Matheus Bahia; Richardson, Mugni (Castilho) e Lourenço; Janderson, Recalde e Aylon.

Confira os atletas do Ceará que viajaram para Mirassol/SP:

Goleiros:

Maycon Cleiton



Bruno Ferreira



Richard

Zagueiros:



David Ricardo



Ramon Menezes



Jonathan



Matheus Felipe

Meio-campistas:



Irmer



Bruninho



De Lucca



Richardson



Castilho



Lourenço



Mugni

Atacantes: