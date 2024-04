Desfalcado no ataque, Ceará enfrenta Mirassol em busca da primeira vitória na Série B

Foto: AURÉLIO ALVES Raí Ramos é um dos destaques do Vovô em 2024

Sem dois atacantes titulares — inclusive o artilheiro e principal nome da equipe em 2024 —, o Ceará terá a missão de conquistar a primeira vitória na atual edição da Série B para encostar no G-4. O time de Porangabuçu encara o Mirassol-SP hoje à noite, a partir das 19h30min, no Estádio Maião, no interior paulista, pela segunda rodada da competição.

Após uma semana livre para treinos, a delegação alvinegra viajou rumo a Mirassol (SP) na manhã do último sábado, 27, sem Erick Pulga e Saulo Mineiro. O camisa 16 soma nove gols marcados em 16 partidas na atual temporada, sendo titular absoluto no lado esquerdo do ataque e insubstituível: não saiu de campo mais cedo em nenhuma partida que iniciou. Em uma das atividades da semana, porém, sofreu lesão que o tirou de combate.

Já o camisa 73 assumiu a condição de titular no posto de referência do ataque a partir do segundo jogo da final do Campeonato Cearense, contra o Fortaleza — em que balançou as redes —, e se manteve contra Sport e Goiás. Diante do Esmeraldino, porém, saiu com menos de 20 minutos de bola rolando devido a uma lesão.

As ausências de Pulga e Saulo, somadas ao mau momento dos reservas do setor, como Janderson e Facundo Barceló, devem fazer o técnico Vagner Mancini optar por uma mudança de esquema tático, optando por uma formação com três zagueiros: Ramon Menezes voltaria à equipe para formar parceria com Matheus Felipe e David Ricardo.

No ataque, Jorge Recalde deve assumir a vaga de Saulo Mineiro como centroavante e atuar ao lado de Aylon. O paraguaio, que atuou como homem de referência no Newell's Old Boys, da Argentina, foi utilizado nesta função contra Sport e Goiás e até balançou as redes contra o Leão da Ilha do Retiro, pela Copa do Nordeste, mostrando boa presença de área.

Com as mudanças na escalação, o Ceará almeja manter o retrospecto positivo contra o Mirassol. Foram apenas dois confrontos até hoje, ambos pela Série B do ano passado: empate em 1 a 1 no Maião e vitória do Vovô por 2 a 0, no PV.

Na largada da Segundona deste ano, os dois tropeçaram: o Alvinegro ficou no 1 a 1 com o Goiás, no Castelão, e o Leão perdeu por 3 a 1 para o Brusque, fora de casa. O duelo desta noite, portanto, é a oportunidade de somar os primeiros três pontos. Em caso de triunfo, a equipe de Porangabuçu pode ficar a dois pontos do G-4, em uma tabela de classificação ainda embolada.

Os donos da casa, comandados por Mozart Santos, têm dois ex-alvinegros no elenco: o lateral-direito Warley e o meia Chico Kim. O segundo é titular e um dos principais destaques do Mirassol.

Mirassol-SP x Ceará

Mirassol-SP

4-5-1: Alex Muralha; Lucas Ramon, Lucas Gazal, Luiz Otávio e Artur; Danielzinho (Neto Moura), Gabriel, Negueba, Chico e Fernandinho; Dellatorre. Téc: Mozart Santos

Ceará

3-5-2: Richard; Matheus Felipe, Ramon Menezes e David Ricardo; Raí Ramos, Richardson, Lucas Mugni (Castilho), Lourenço e Matheus Bahia; Aylon e Recalde. Téc: Vagner Mancini

Local: Estádio Maião, em Mirassol/SP

Data: 29/4/2024

Horário: 19h30min

Árbitro: Anderson Ribeiro Gonçalves/GO

Assistentes: Fabricio Vilarinho da Silva-Fifa/GO e Leone Carvalho Rocha/GO

VAR: Rafael Traci/SC

Transmissão: Sportv, Premiere, Rádio O POVO CBN, O POVO CBN Cariri, YouTube e Facebook O POVO